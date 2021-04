L’outfit in miniatura appena sfoggiato dalla figlia d’arte Jasmine Carrisi è il giusto sinonimo di una bellezza esplosiva.

Figlia dell’amato cantautore di origini pugliesi e conosciuto in tutto il mondo, Al Bano, e della celebre showgirl Loredana Lecciso, la straordinaria e giovanissima Jasmine Carissi, sembra aver ben ereditato alcune delle caratteristiche peculiari appartenenti alla datata coppia che ha fatto a lungo parlare di sé sul piccolo schermo. A quasi 15 anni dalla loro rottura ufficiale, e dopo l’esordio di Jasmine al fianco del padre sul palco di “The Voice Senior“, la ragazza sembra prendere sempre più piede soprattutto nel mondo dei social. La sua più recente iscrizione su TikTok ha avuto un successo smisurato. Per non parlare del suo ultimo scatto “esplosivo”…

Jasmine Carrisi è esplosiva: outfit in miniatura ma bellezza a dismisura

Un paio di stelline a contornare la didascalia al contenuto su Instagram della carismatica ventenne ed una catenina altrettanto luminosa attorno ai fianchi. Un look fantasioso che, oltre a ricordare gli accostamenti fine anni ’90 di dive come l’iconica ed altrettanto bionda Britney Spears, sembrerebbe mettere ben in mostra anche la natura estroversa della giovane artista. Nata sotto il segno dei Gemelli ed esordiente nel panorama musicale italiano.

Jasmine veste per l’occasione un capo borchiato e firmato dal brand d’abbigliamento “ErreC~Vintage“. Il marchio vintage condiviso nelle storie, probabilmente con un fine proporzionale oltre che di riconoscimento, fa in men che non si dica il boom di apprezzamenti.

Ad essere vintage è anche la sfumatura ai lati della fotografia, che appare risalire ad un’epoca più lontana. I fan della giovane si uniranno in un coro affettuoso, pronunciando tra i commenti la seguente affermazione: “Stupenda stupenda stupenda. ❤️🔥😍“. Inoltre lo scatto, a soli pochi minuti dalla suo condivisione, ha raggiunto oltre 2mila like.