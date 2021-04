Jorge Lorenzo, chi è? Fidanzata, carriera e biografia del pilota di MotoGp

Jorge Lorenzo. Il pilota motociclistico spagnolo sarà oggi in onda a Le Iene, vittima di uno scherzo degli inviati del programma di Italia 1. Scopriamo insieme i dettagli sulla sua vita privata e la sua carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JORGE LORENZO (@jorgelorenzo99)

Come di consuetudine, durante la trasmissione Le Iene, verrà trasmesso uno scherzo ben architettato ai danni di un personaggio famoso, sulla scia delle beffe realizzate negli anni passati nel format di Scherzi a Parte. La puntata che andrà in onda oggi, martedì 20 aprile 2021, vedrà vittima il campione spagnolo di motociclismo Jorge Lorenzo. L’atleta ha una passione incredibile per le auto di lusso. Sarà proprio su questo suo interesse a far leva la burla ai suoi danni; crederà, infatti, che il suo ultimo prestigioso acquisto sia stato rubato da uno dei tecnici dell’officina meccanica.

Come andrà a finire? Lo scopriremo solo stasera. Nel frattempo scopriamo di più su di lui.

Jorge Lorenzo: tutto sul campione spagnolo di motociclismo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JORGE LORENZO (@jorgelorenzo99)

Jorge Lorenzo è nato a Palma di Maiorca il 4 maggio 1987, sotto il segno del Toro. Il suo nome completo è Jorge Lorenzo Guerrero. E’ vincitore di cinque titoli nel motomondiale, nel 2006 e nel 2007 nella classe 250, nel 2010, 2012 e 2015 in MotoGp. Ha deciso di lasciare l’attività agonistica al termine della stagione 2019, il 17 Novembre a Valencia.

Sempre in corsa con il numero 28, ha un soprannome particolare: El Martillo (traduzione: Il Martello).

Ha cominciato la sua carriera a soli 4 anni, nel 1991, nel campionato di mini cross. Due anni dopo e fino al 1995 ha partecipato al campionato minicross delle Baleari conquistando per 3 volte consecutive il titolo di campione. A 13 anni, grazie al suo precoce talento, ottenne la deroga, a causa della giovane età, per prendere parte al campionato nazionale di velocità dalla Federazione Motociclistica Spagnola.

Tra Yamaha, Honda e Ducati i successi sono stati tanti. Il 2015 è sicuramente l’anno più interessante della sua carriera in cui ha avuto avvio definitivamente la sua rivalità con Valentino Rossi e Marc Márquez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JORGE LORENZO (@jorgelorenzo99)

Non si conosce molto della sua vita privata. In passato si è vociferato di una sua presunta love story con una schermitrice italiana di nome Rossella Fiamingo con cui è stato paparazzato qualche volta. Molto seguito su Instagram (ha quasi 2 milioni di follower), pubblica spesso foto dei suoi viaggi extralusso e in location da sogno.