Laura Pausini, corsa agli Oscar. Spunta la FOTO con un fan inaspettato

Laura Pausini è volata a Los Angeles per presenziare alla notte degli Oscar che potrebbe portarle un premio come miglior canzone originale. Su Instagram pubblica una foto con un fan d’eccezione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Il conto alla rovescia è già partito e l’Italia tutta è in trepidante attesa della notte degli Oscar che si terrà domenica 25 aprile, due mesi dopo il periodo solitamente previsto a causa della diffusione della pandemia da Coronavirus. Quest’anno la cerimonia avrà un sapore diverso, tra i candidati c’è infatti una cantante che potremmo definire, senza riserve, un tesoro nazionale.

Laura Pausini, dopo la vincita del Golden Globe, è candidata agli Academy Awards per miglior canzone originale (Io sì), inserita nel film di Edoardo Ponti, con Sofia Loren, dal titolo La vita davanti a sé. La cantante romagnola è già volata negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove si esibirà al Dolby Theatre. L’unico rammarico? Non aver potuto portare con sè la figlioletta Paola, che è dovuta rimanere a casa con i nonni. Farà sicuramente un gran tifo per la sua super mamma da casa.

LEGGI ANCHE -> Achille Lauro, le inaspettate dichiarazioni su due importanti artisti

Laura Pausini: la foto con un fan straordinario

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

LEGGI ANCHE –> Margherita Vicario, finalmente l’album: copertina da sogno – FOTO

C’è un altro personaggio incredibile che sicuramente sarà un gran sostenitore della Laura nazionale. Stiamo parlando di Sir Anthony Hopkins. E’ la stessa Pausini ad aver pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia che li ritrae insieme, abbracciati. “L’ho conosciuto nel 2003 durante i premi Nobel e fu molto dolce con me dopo avermi sentita cantare” – scrive la cantante. Continua: “Questa settimana inizia con grande emozione perché domenica ci sono gli Oscars. Come sapete canterò la mia Io Si ma avrò anche l’onore di poter incontrare alcuni dei miei attori preferiti tra i quali (proprio) Anthony Hopkins”.

Anche l’attore inglese si trova a Los Angeles in concorso come Miglior Attore Protagonista per il film The Father – Nulla è come sembra. Hopkins ha già ricevuto questa onorificenza nel 1992 per l’acclamato Il silenzio degli innocenti ed è stato candidato personalmente altre 5 volte.

Non tutti sanno che anche l’attore ha una forte connessione con la musica. E’ un eccellente pianista. Durante i lunghi mesi di pandemia ha deliziato i suoi fan con delle dirette in cui si è esibito per loro con pezzi suggestivi del repertorio classico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Speriamo davvero di poter vedere entrambi salire sul palco del Dolby Theatre, trionfanti, con la loro statuetta in mano.