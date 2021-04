La star internazionale Laura Pausini è in trepidante attesa per gli Oscar. Alla vigilia del grande evento ha raccontato le sue sensazioni ed emozioni a Vanity Faire. Vincere o perdere poco importa, la Pausini sarà ugualmente soddisfatta.

Laura Pausini è volata in America (Los Angeles) per la cerimonia di consegna degli Oscar, la cantante italiana che ha una fama internazionale è in gara con la canzone "Io si (Seen)", dal film "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti con la partecipazione straordinaria di Sophia Loren. Nella Notte degli Oscar, la Pausini, dovrà esibirsi insieme ad altri cantanti in competizione. Nella sua intervista a Vanity Faire, la cantante ha confessato: "Se perdo mi sentirò ugualmente vincitrice perché, diciamocelo, ma chi l'avrebbe detto che sarei arrivata fino a qui! Nella vita ho imparato a essere riconoscente perché sono stata davvero privilegiata. Se vinco allora mi alzo, urlo, spero di non dire parolacce mentre mi scoppierà sicuramente il cuore." Tutta l'Italia fa il tifo per Laura Pausini. La Notte degli Oscar si avvicina

La cantante è in fermento ed Hollywood amplifica le emozioni che sta vivendo in questo momento, pur essendo tutto bellissimo Laura Pausini non è totalmente a suo agio, avrebbe voluto con se la figlia Paola di otto anni che ha dovuto lasciare ai nonni per motivi burocratici e di visti.

E’ la prima volta che mamma e figlia sono separate per più di due settimane ma Laura si aggrappa ai momenti felici, a quegli attimi di assoluta serenità per smorzare la mancanza della sua piccolina.

Senza la sua famiglia Laura non sarebbe Laura, gli affetti sono colonne portanti nella sua vita e per la sua brillante carriera. E’ grazie alla sua famiglia che la cantante ha trovato la forza per essere un’artista di caratura internazionale.

Laura racconta di come la musica l’ha salvata tante volte, di come grazie a questa sua passione è iniziato un viaggio bellissimo che spera continui per tanti anni ancora.