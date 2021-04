Nel vostro armadio avete gli outfit adatti ad ogni occasione? In questo articolo vi proponiamo i tre look di Ludovica Robaudo che ogni donna dovrebbe avere

Ludovica Robaudo è un’influencer e surfista, seguita da più di cinquanta mila persone su Instagram. Non perde occasione di mostrare i suoi look preferiti e a quanto pare sono tre gli outfit che non devono mancare nell’armadio. Scopriamoli insieme e nel dettaglio. Ogni donna deve essere pronta e al passo per qualsiasi situazione.

Ludovica Robaudo: i consigli dell’influencer

Amante della moda e del mare, molto attiva sui social, l’influencer condivide con i suoi fan alcuni scatti in cui mostra i suoi look preferiti. Per il tempo libero non devono mancare nell’armadio delle donne un paio di jeans o pantaloni neri o blu elasticizzati, comodi e pronti all’uso. Accostati ad una t-shirt o una felpa ed infine a sneakers. L’outfit per il lavoro è più elegante ma allo stesso tempo casual, una donna non deve mai sentirsi a disagio e incomoda. L’influencer propone una gonna appena sopra al ginocchio accompagnata da un maglione o una camicia. Nero o colorato non importa, è importante la sobrietà. Per finire il look da sera. Che sia una festa, una serata tra amici o una ricorrenza, una donna deve sfoggiare la parte più sexy e cool. Cosa c’è di meglio di brillantini e vestitino?

Un abito plissettato o paillettato è quello che ci vuole. Il trucco non deve mai eccedere e il tacco non è un obbligo. Una donna può essere sexy e accattivante anche con un paio di anfibi. L’importante è sapere indossare tutto nel modo e per l’occasione giusta.