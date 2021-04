Maddalena Corvaglia esilarante: VIDEO manda in tilt i social. Unica

Maddalena Corvaglia si è mostrata su Instagram divertita. Ha condiviso un video satirico in cui si è mostrata in varie versioni. Subito è boom di like e commenti.

Maddalena Corvaglia si è mostrata ironica su Instagram. Sul suo seguitissimo account ha pubblicato un video in cui ha affrontato la tematica del virus. Ma nel farlo ha utilizzato tutta la sua comicità. Interprete di quattro punti di vista si mostra in differenti versioni. Dall’ingenua, all’equilibrata, alla nonna arrabbiata, alla ragazza selvaggia. Non manca l’appello ai fan domandando quale interpretazione prediligano. I suo milione di follower apprezza il siparietto, spendendo parole di affetto nei riguardi della showgirl.

Attivissima su Instagram, la Corvaglia posta ogni giorno scatti di vita personale e professionale. Sono la sua ironia e il suo talento a conquistare i fan.

Maddalena Corvaglia: la rottura con la grande amica Elisabetta Canalis

Conduttrice e showgirl, Maddalena è nata nel 1980 a Galatina. Da giovanissima è entrata nel mondo della spettacolo. E’ diventata nota al pubblico a seguito della sua partecipazione a Striscia la Notizia. Nel programma di Teo Mammucari ha rivestito il ruolo di velina bionda al fianco di Elisabetta Canalis. Dopo la partecipazione a svariati programmi si è trasferita negli Stati Uniti. A seguito della separazione con Stef Burns, con cui ha dato alla luce una figlia, ha ritrovato la serenità al fianco dell’immobiliarista Alessandro Viali.

Molto discusso è stato il suo rapporto con Elisabetta Canalis. Le due in passato sono state legate da una profonda amicizia tanto che Elisabetta è stata la testimone di nozze di Maddalena. Inoltre insieme avevano aperto un’attività legata allo sport. Tuttavia le due si sono allontanate. Non sono note le ragioni del litigio che ha fatto rompere la loro storica amicizia.

Di recente a “Ogni Mattina”, la Corvaglia è tornata a parlare dell’accaduto affermando di provare molto dolore per la fine di questo rapporto.