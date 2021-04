Marisa Laurito confessa: “Quando Bud Spencer mi ha salvato la vita”

Marisa Laurito, grandissimo personaggio del mondo della televisione, fa un’importante confessione sulla sua vita privata riguardo Bud Spencer: andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta

La Laurito è una bravissima attrice, cabarettista e personaggio noto della tv italiana. È napoletana di nascita (ieri ha tagliato il traguardo dei 70 anni) e il suo carattere partenopeo esuberante e simpatico è sempre stato sinonimo di divertimento tanto da renderla uno dei volti più amati dal pubblico di tutta la Penisola.

L’attrice ha cominciato la sua carriera calcando i palcoscenici più importanti d’Europa diretta e accompagnata da un attore di fama internazionale come Eduardo De Filippo. Molti la ricordano infatti nella versione di “Natale in Casa Cupiello”, dove aveva un ruolo marginale come quello di una delle vicine di casa della famiglia da cui prende il nome l’opera teatrale del grande regista e commediografo.

Di recente Marisa Laurito ha rilasciato un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” in cui ha rilasciato importanti dichiarazioni a proposito della sua autobiografia, di recente uscita e il cui il nome calza a pennello con il suo personaggio “Una vita scapricciata”.

La confessione intima di Marisa Laurito su Bud Spencer

Nella sua autobiografia Marisa Laurito ha raccontato le varie esperienze della sua vita e soprattutto della sua carriera, condite di tanti aneddoti e curiosità. Un libro da leggere tutto d’un fiato sebbene non sia breve, sono ben 416 pagine infatti, che suscitano nel lettore la smania di saperne sempre di più sul suo vissuto e sugli incontri con i vari divi del mondo dello spettacolo.

Come quello con Bud Spencer, di cui afferma durante l’intervista al settimanale: “A me nella vita piace buttarmi, come quella volta che volevo darmi al volo. Lì devo ringraziare Bud Spencer, probabilmente mi ha salvato la vita“. Tra le varie prime esperienze della Laurito c’è anche il programma che chi ha qualche capello bianco ricorderà con nostalgia, “Quelli della notte”, condotto insieme a Renzo Arbore. Tutt’oggi i due sono ancora molto amici oltre che colleghi.

Marisa Laurito vanta tra le sue ultime avventure l’essere diventata direttrice artistica di uno dei più importanti teatri di Napoli, il “Trianon Viviani“, che sta offrendo ai suoi spettatori spettacoli in streaming in questo periodo di pandemia da Covid.