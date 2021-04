Martina Stella fa la differenza con il suo essere vera. Il nuovo scatto su Instagram è un inno alla bellezza e alla sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Sempre super sexy con la sua bellezza inaudita, quel sorriso che ti fulmina e delle forme da dea che trovano nella loro unione una perfezione che non si può spiegare. È Martina Stella, l’attrice che tutti ricordiamo ne L’ultimo bacio di Gabriele Muccino. Un film che ha segnato il nostro cinema e anche la carriera della bella Martina che da lì in poi non si è mai più fermata. Una bellezza “pericolosa” come l’ha definita lo stesso registra in una recente intervista a GQ Italia.

Parlando del cinema, del passato e del futuro, Muccino ha fatto riferimento anche alla bellezza, quella dei giovani? Non solo. “La bellezza giovane la inseguiamo ossessivamente perché è una bellezza che sfuma – ha precisato – E questo la rende preziosa. È la bellezza di Martina Stella in L’ultimo bacio: irresistibile perché destinata a mutare, volatile ed effimera, eppure reale. Pericolosa proprio perché non è un ideale: è vera”.

E come dargli torto. A tanti anni di distanza, in ogni caso, la bella Martina rimane un pericolo a cielo aperto. E non solo sul grande schermo ma oggi soprattutto sui social. Basta aprire il suo profilo Instagram per rimanerne fulminati. Lei si ama e le piace farsi amare, ecco perché ogni sua nuova foto è un inno alla bellezza e alla sensualità autentica.

Martina Stella, esplode tutto il suo sex appeal

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Nell’ultima foto Martina Stella è pericolosa davvero. Con un vedo non vedo ben studiato a tavolino incolla tutti allo schermo ed i bollori riscaldano l’atmosfera. L’attrice si mostra in tutta la sua autenticità e si “chiude” in una giacca con sotto poco o nulla.

Scatto in bianco e nero e una didascalia leggermente provocante: “Less perfection, more authenticity 😎 Essere autentici fa sempre la differenza 💪 Siete d’accordo con me?👇” scrive a corredo del post. Come non essere d’accordo con lei che si mostra davvero in tutta la sua autenticità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

La giacca con un solo bottone al centro lascia intravedere il suo decolleté prosperoso e di sotto la biancheria in pizzo. Chiude gli occhi Martina baciata dal sole, stringe la giacca con le mani e lascia esplodere tutto il suo sex appeal.