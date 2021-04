Melissa Satta, la lunga chioma dorata e le trasparenze la rendono unica – FOTO

Melissa Satta cala gli assi pubblicando sui social ben due foto capaci di far impazzire i suoi tantissimi fan adoranti

Melissa Satta fa parte sempre di più di quel gruppo di personaggi noti del mondo dello spettacolo che hanno conquistato un posto speciale nel cuore dei fan. Pur non essendo molto presente in tv la bella showgirl riesce, anche attraverso i social, ad essere una presenza costante per il suo pubblico. Con le ultime due foto che Melissa ha pubblicato sul suo profilo Instagram è indubbiamente riuscita a consolidare la sua posizione privilegiata. L’ex velina di Striscia la Notizia in questi scatti indossa semplicemente un paio di jeans e una t-shirt impreziosita da sensuali trasparenze. Pur avendo scelto un outfit per così dire “sobrio” Melissa è riuscita comunque a fare il pieno di cuoricini dei suoi follower. La sua bellezza è la dimostrazione che non occorre mostrarsi in pose particolari o completamente spogliate per catturare l’attenzione e l’ammirazione dei fan. Ad una donna come Melissa basta infatti la luminosità del suo sorriso per lasciare il pubblico a bocca aperta.

Melissa Satta ancora insieme a Kevin Prince Boateng

Il matrimonio da favola tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng ha visto ormai da tempo la sua conclusione ma i due non rinunciano ad un rapporto molto più che amichevole anche per amore del figlio Maddox. Proprio alcuni giorni fa, in occasione del settimo compleanno del piccolo, l’ex coppia ha pensato bene di riunirsi per festeggiare il felice evento. Purtroppo a causa delle restrizioni per il Covid l’ometto di casa Boateng non ha potuto divertirsi insieme ai suoi tanti amici. Per spegnere le sue candeline c’era infatti solo la famiglia più stretta e di certo non poteva mancare papà Kevin. Con una meravigliosa torta in stile ninja dei Lego Maddox ha potuto festeggiare circondato da chi lo ama di più con un dolce da far invidia.

I tantissimi fan della coppia che avevano sperato in un riavvicinamento purtroppo saranno rimasti delusi. Possono però consolarsi all’idea che Melissa e Kevin Boateng hanno mantenuto un meraviglioso rapporto che di certo arricchisce la vita di ognuno.