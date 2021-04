Michelle Hunziker è reduce dalle polemiche per lo sketch andato in onda su Striscia la Notizia nel quale ha imitato i cinesi. E’ stata accusata di razzismo ma in un video social si scrolla di dosso le accuse. Ora spiega perché la primogenita Aurora ha i tratti asiatici.

Negli ultimi giorni la nota conduttrice televisiva Michelle Hunziker è stata accusata di razzismo per aver imitato i cinesi durante uno sketch andando in onda sul tg satirico Striscia la Notizia. Dopo le varie accuse la conduttrice chiarisce la sua posizione con un video su Instagram, molto apprezzato per la sincerità e le scuse.

Chiarisce Michelle: “Nella mia carriera vi ho sempre ascoltato con attenzione e ho imparato dai vostri feedback giorno dopo giorno. Sono profondamente dispiaciuta per ciò che è accaduto ieri sera e per tutte le persone che ho offeso. Non era mia intenzione farlo. Ribadisco che sono sempre stata contro qualsiasi forma di discriminazione. Grazie.”

Questa vicenda ha dato la possibilità per spiegare perché Aurora, sua figlia, ha tratti asiatici. La risposta risale agli avi.

Ecco perché Aurora Ramazzotti ha tratti asiatici. La risposta è negli avi

Aurora è la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nata nel dicembre del 1996, la ragazza è una bellezza particolare dai tratti asiatici. Molte persone si sono sempre chieste come mai Aurora assomigliasse poco alla mamma e al papà ma avesse gli occhi a mandorla.

Michelle spiega il motivo nelle sue storie Instagram, assieme alla mamma Ineke che ha registrato un video in cui mostra una fotografia della figlia e dice: “Vi racconto una storia curiosa della nostra famiglia. Vedete Aurora quanto ha i tratti asiatici. Ma perché nella nostra famiglia ci sono tratti asiatici?”.

Ineke spiega: “Abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno abbiamo due antenati, nel 1760 e nel 1880, che erano marinai, lavoravano in Indonesia e hanno sposato delle indonesiane. Abbiamo nella nostra genetica l’Asia. Ecco perché Aurora ha questi tratti”.

Tratti asiatici o meno, Aurora Ramazzotti è comunque bellissima. Con la sua semplicità e simpatia ha conquistato un posto nel cuore di tutti i suoi follower.