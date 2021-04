Natalia Paragoni e quella voglia matta di…., la reazione dei fan – FOTO

Natalia Paragoni e la richiesta assurda a Andrea Zelletta. Il dj non ci sta, ecco cosa è successo tra i due. La foto ha stupito il web

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono una delle coppie più seguite dal web. Dopo la partecipazione del modello al Grande Fratello Vip, i follower sono aumentati sia per lei che per lui ed ora la coppia non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti della giornata. La giovane fidanzata è molto attiva su Instagram e oltre alle solite foto professionali si diverte a postare scatti davvero simpatici.

Natalia Paragoni: il NO di Zelletta – FOTO

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti a Uomini e donne e da lì non si sono più separati. Qualcuno non ha perso occasione di mettere tra loro il bastone tra le ruote, ma il loro amore ha vinto su tutto ed ora stanno vivendo una delle storie più belle di sempre. Complici in tutto, giovani e spensierati, insieme si divertono e si scoprono giorno dopo giorno. Non appaiono molto sui social perché per loro la relazione deve rimanere lontana dai riflettori, ma certe cose valgono la pena di essere condivise. Ed oggi Natalia si è lasciata andare ad una voglia matta di…

Carbonara. La fidanzata di Zelletta ha chiesto al suo ragazzo di cucinare per lei. Non sappiamo chi abbia cucinato il piatto di pasta pubblicato da Natalia, ma sicuramente la foto ha fatto divertire i fan che hanno immediatamente commentato: “Siete unici”. Proprio così, Natalia e Andrea sono così come appaiono e il web li apprezza per questo.