Oggi è un altro giorno, Gene Gnocchi a Serena Bortone: “Fai schifo”

Ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” del 20 aprile c’è Gene Gnocchi, attore e comico milanese che per anni ha divertito più generazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gene Gnocchi (@genegnocchiofficialgram)

Inizia con un momento di ilarità l’intervista a Gene Gnocchi. “Serena – dice il comico – io sono all’apogeo della mia carriera. Questo maglione me l’ha comprato mia mamma per farmi intervistare da te“.

LEGGI ANCHE > La Vita in diretta, il ritorno di Harry in California: quando partirà

Gene Gnocchi su Rai Uno, l’intervista finisce con un “insulto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gene Gnocchi (@genegnocchiofficialgram)

LEGGI ANCHE > Funerale Filippo, la sua amica è l’unica a non far parte della famiglia: chi è

Il comico e attore Gene Gnocchi è ospite della bravissima giornalista e conduttrice di “Oggi è un Altro Giorno” Serena Bortone per presentare il suo nuovo libro “Gelato gusto puffo”.

Una chiacchierata molto piacevole e a tratti esilarante. Sin dal suo esordio, quando Gene Gnocchi ha preso in giro la conduttrice dicendole che il vero obiettivo della sua vita era quello di essere intervistato da lei.

“Questo è l’apogeo della mia carriera – dice il comico -. Hai visto questo maglioncino di cachemire blu? Me lo ha comprato mia mamma proprio per questa intervista. Quando mia nonna mi ha visto si è subito rasserenata e ha capito che oggi sarebbe stato il grande giorno“.

Così inizia l’intervista di Serena Bortone a Gene Gnocchi per finire in modo ancora più esilarante. “Caro Gene – dice la conduttrice – devo dirti che anch’io quando mangiavo la pappa imboccata dalla mamma pensavo dentro di me che sarebbe venuto il giorno in cui avrei intervistato Gene Gnocchi e quel giorno avrò realizzato il sogno della mia vita“.

A questo punto però nessuno si aspettava la risposta di Gene Gnocchi cha ha lasciato il pubblico di Rai Uno un po’ sbalordito. “Sei una falsa – controbatte il comico – sei falsa come Giuda“.

E lei controbatte: “Come te”. Un siparietto all’apparenza divertente ma che cela qualche dissapore tra i due. La conduttrice ha mantenuto il sorriso sulle labbra anche quando Gene Gnocchi senza alcuna remora le ha detto: “Fai schifo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Bortone (@serenabortone)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

“Io l’ho detto con il cuore – continua Gene Gnocchi – fai schifo, sei la televisione peggiore. Vergognati“. Dopo aver pronunciato queste parole però Gene Gnocchi esplode in una risata e la conduttrice lo saluta e gli augura “buon vento”.