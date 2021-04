Paola Turani è incinta e dopo mesi di paura e sacrifici è riuscita finalmente a realizzare il suo sogno, avete vista la foto con la pancia?

Dopo quattro giorni di pausa forzata dai social, Paola Turani torna dai suoi fan più carica che mai intenta a capire cosa sia successo. Alla donna era scomparso il suo profilo Instagram senza un motivo ed ora insieme al suo compagno e a degli esperti sta analizzando la situazione per conoscere la verità. Intanto però si gode il suo ritorno postando una foto insieme al suo piccolo/a che ha in grembo. Questo periodo è ricco di novità: la modella non resiste e condivide tutto con i follower che la seguono, la sua pagina sfiora i due milioni.

Paola Turani: pancino e brillantini, è femmina? – FOTO

Paola Turani ha scoperto da poco di essere incinta, per lei e suo marito è stato un fulmine a ciel sereno visto che c’erano stati dei problemi. Insieme stavano iniziando un percorso per diventare genitori e invece, proprio come ha scritto lei stessa su un post: “Niente è impossibile. La vita ti sorprendere quanto meno te l’aspetti. Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere..”. Così oggi la modella sta per entrare nel quarto mese di gravidanza ed è veramente felice. Su Instagram pubblica una foto con il pancino in primo piano ed indossa un vestito super chic, così qualcuno si è chiesto se quell’abito sia un segnale sul sesso del bambino.

Niente da fare, il pubblico curioso dovrà attendere ancora un po’ prima di scoprire se il piccolo sarà un maschietto o una femminuccia. Paola e Riccardo sono pronti a vivere al meglio questo momento e puntano al futuro: finalmente la famiglia si allarga.