Scontro tra due camion in autostrada: morto un uomo

Un uomo di 55 anni è morto in un incidente tra due camion verificatosi nel pomeriggio di ieri sull’autostrada A1 nei pressi di Fidenza, in provincia di Parma.

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A1 nei pressi di Fidenza, in provincia di Parma. Secondo quanto ricostruito, due camion, che viaggiavano nella stessa direzione, per cause ancora da accertare, si sono scontrati. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo ad uno dei due conducente, un uomo di 55 anni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale.

Parma, incidente sull’autostrada A1 tra due camion: morto un uomo di 55 anni

Un camionista ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 19 aprile, in un drammatico incidente stradale verificatosi sull’autostrada A1. La vittima è un uomo di 55 anni di Milano di cui non è stata resa nota l’identità. Secondo quanto riporta la redazione di Parma Today, da una prima ricostruzione, il 55enne era alla guida di un camion che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un altro mezzo pesante, che procedeva nella stessa direzione, nei pressi di Fidenza, in provincia di Parma.

In pochi minuti, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118, ma per il camionista non c’è stato nulla da fare. I pompieri hanno estratto il corpo dalla cabina del mezzo e lo hanno affidato allo staff medico ha potuto solo constatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate nel violentissimo impatto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi di legge per chiarire la dinamica dell’incidente mortale ed accertare eventuali responsabilità. Da chiarie ancora le cause che hanno portato i due mezzi pesanti a tamponarsi.

Per permette le operazioni di soccorso e la rimessa in sicurezza della carreggiata, la circolazione è stata deviata, circostanza che ha creato ripercussioni sul traffico.