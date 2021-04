Si getta dal camion in corsa: operaio perde la vita

Questa mattina, un operaio di 51 anni è morto a San Baronto di Lamporecchio, in provincia di Pistoia, dopo essersi lanciato dal camion sul quale si trovava insieme ad un collega.

Pistoia, si getta dal camion in corsa dopo un problema ai freni: muore operaio di 51 anni

Tragedia, nella mattinata di oggi, martedì 20 aprile a San Baronto, frazione di Lamporecchio, comune in provincia di Pistoia, dove un operaio 51enne di Seravezza (Lucca) ha perso la vita. Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione de La Nazione, la vittima stava viaggiando insieme ad un collega a bordo di un’autocisterna alla guida della quale vi era un collega. Quest’ultimo, mentre percorreva via Sanbarontana, ha perso il controllo del mezzo pesante per un problema ai freni. Il 51enne avrebbe, quindi, aperto lo sportello e si sarebbe lanciato dal camion battendo la testa sull’asfalto. Il conducente è riuscito a fermare il mezzo accostandosi al bordo della strada e facendolo strusciare contro una parete.

Lanciato l’allarme, sul posto è arrivato lo staff medico del 118 che ha provato a rianimare l’operaio, ma tutti gli sforzi si sono rivelati inutili. Gli operatori sanitari hanno constatato il decesso sopraggiunto dopo l’impatto con l’asfalto.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso ed hanno sentito l’uomo alla guida dell’autocisterna. Proprio quest’ultimo, scrive La Nazione, avrebbe fornito la ricostruzione di cui sopra.