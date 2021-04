Pomeriggio Cinque, boom di critiche per i naufraghi: “Questi sono atti di bullismo”

A Pomeriggio Cinque, gli ospiti di Barbara D’Urso si sono scagliati contro i naufraghi dell’Isola: “Questi sono atti di bullismo”

Quest’oggi, durante la diretta di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha introdotto la sezione riguardante lo spettacolo con i momenti salienti della scorsa puntata dell’Isola. A tenere banco, nel corso della prima parte del programma, sono stati gli insulti e le frasi che alcuni naufraghi hanno rivolto a Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. Gli ospiti della D’Urso, in particolare, non hanno digerito i commenti di Awed sul suo fisico, né la veemenza con cui Valentina Persia l’ha duramente attaccata in puntata.

Molti di loro non si sono trattenuti dal definire questi episodi come degli avvenimenti piuttosto gravi: “Lo stress e la fame non possono giustificare questi atti, che sono atti di bullismo“. Paola Caruso, che ha già partecipato al noto reality, ha affermato di essere delusa dal comportamento di Valentina Persia: la concorrente, a detta sua, avrebbe avuto un atteggiamento eccessivamente aggressivo.

Pomeriggio Cinque, accuse pesanti ai naufraghi: “Atti di bullismo”

Gli ospiti di Barbara D’Urso, nel corso della diretta di Pomeriggio Cinque, si sono dissociati da quanto avvenuto ieri sera, durante la puntata dell’Isola dei Famosi. I naufraghi, che non provano alcuna simpatia per Fariba Tehrani, si sono duramente scagliati contro di lei. Se Awed, nel corso della settimana, si era lasciato andare a commenti poco lusinghieri sul suo fisico, Valentina Persia ha espresso il proprio pensiero sulla donna con concitazione e veemenza.

Paola Caruso, interpellata dalla D’Urso, ha detto quello che pensa realmente del comportamento della comica: “La reputo una donna abbastanza intelligente, ma sta venendo fuori in un modo molto aggressivo“. Francesca De André, che ha tentato di difenderla, ha replicato così: “E’ evidente che sta vivendo un momento di disagio fortissimo“.

Né la conduttrice né gli altri ospiti, tuttavia, si sono mostrati d’accordo con quanto affermato dalla De André. “Questi sono dei veri e propri atti di bullismo“, hanno asserito gli opinionisti, che non si capacitano dell’exploit della Persia. Quest’ultima, tra l’altro, ha affermato, proprio durante la puntata, di non voler avere più niente a che fare con Fariba.

Il comportamento della comica, come quello di Awed, non è stato affatto digerito dagli ospiti di Pomeriggio Cinque. Gli autori del programma, considerate le reazioni del pubblico, imporranno una punizione ai naufraghi?