Il presidente ciadiano Idriss Déby, 68 anni, ha perso la vita lo scorso martedì (13 aprile). Ad annunciarlo è stato il portavoce dell’armata Azem Bermandoa Agoun durante la conferenza stampa andata in onda sulla televisione di Stato. Secondo i rapporti ufficiali, il politico della Repubblica del Ciad è stato ferito lo scorso fine settimana mentre dirigeva la battaglia contro i ribelli del Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT – Fronte per l’Alternanza e la Concordia in Ciad), a nord del Paese. Creato nel 2016, il gruppo è composto principalmente da membri dell’etnia Gorane, a cui appartiene l’ex presidente Hissène Habré. A seguire la dichiarazione ufficiale.

Due settimane di lutto nazionale

“Il presidente della Repubblica, capo dello Stato, capo supremo delle forze armate, Idriss Déby Itno, ha appena esalato il suo ultimo respiro mentre difendeva la nazione sul campo di battaglia.” – ha riferito il portavoce alla televisione di Stato – “Ed è con profonda amarezza che annunciamo al popolo ciadiano la sua scomparsa questo martedì 20 aprile 2021.” Alla notizia della sua morte è susseguita la chiusura dei confini nazionali con scioglimento del Governo e del Parlamento. Secondo quanto ha annunciato il portavoce dell’esercito, la direzione dell’esercito e del Consiglio è passata al figlio 37enne del presidente ciadiano, il generale Mahamat Idriss Déby: il governo provvisorio durerà 18 mesi, al termine del quale si indiranno nuove elezioni.

Idriss Déby salì al potere nel 1990 attraverso una rivolta armata. Il politico ciadiano era alleato di lunga data della Francia e di altre potenze occidentali nella dura battaglia contro i gruppi jihadisti nella regione del Sahel in Africa.