Il rompicapo di Dudas, risolvi l’enigma: trova il gatto tra i procioni

Sapete riconoscere il gatto tra una miriade di procioni? Il rompicapo del fumettista, Dudas è più difficile del previsto

Quante volte abbiamo avuto a che fare con un “rompicapo” settimanale o giornaliero che vi ha tenuto impegnata la mente per tantissime ore? Ecco, oggi siamo di fronte ad una di quelle ricerche che vi farà sbizzarrire e arrovellare la mente, come non mai!

Dopo aver constatato il test della personalità in formato “uova pasquali” del fumettista ungherese, Dudas, stavolta il “segreto” è ben nascosto e lontano da occhi indiscreti. Basta individuare un piccolo dettaglio per scoprire un gatto grigio tra infiniti procioni, di stessa taglia e colore.

Il rompicapo in questione dunque è di quelli particolarmente ostici da superare, anche con la sola vista stessa. L’intelligenza o l’intuizione non bastano in questi casi, per scoprire la verità. E’ necessario avere una vista acuta, tipica di un “occhio di falco pellegrino”

Rompicapo Dudas, trova il gatto tra i procioni: la descrizione

Se fosse davvero così facile scoprire la verità che si nasconde in mezzo a tantissime insidie, allora perderebbe tutto il suo fascino. Parliamo del rompicapo del fumettista Dudas, l’ennesimo di una serie infinita che ogni volta tiene impegnata la nostra mente a risolvere l’enigma.

Dalle uova pasquali agli animali, il passo per l’artista ungherese è breve, così come è immediato il cambiamento del grado di difficoltà di risoluzione. Stavolta si parla del gatto tra i procioni, nascosto ben bene tra le orecchie e gli occhietti di questi magnifici mammiferi del Nord America.

La scelta di Dudolf non si basa su un significato oppure una trama da desumere, bensì di aguzzare la vista a tal punto da renderla acuta, al pari di un'”aquila reale”. Se proprio non riuscite a distinguere il “micetto” tra i tanti procioni, allora vi aiutiamo noi!

Cercate di studiare bene ciascun animaletto del rompicapo ludico di Dudas. Ad un certo punto, ovvero in terz’ultima fila, vi accorgerete di un visino, non più colorato di scuro al centro, bensì distribuito sui lati, a testimoniare la presenza dei baffetti.

Eccolo lì il gatto dei nostri desideri, pronto a guardarvi con occhi teneri e amorevoli e richiamare la vostra attenzione: non è stato affatto facile, vero?