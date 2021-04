Rossella Fiamingo: il fisico mozzafiato si immerge nella natura – FOTO

La giovane campionessa di scherma, Rossella Fiamingo, gode la sua pausa relax nella natura: appare come una vivente primavera.

La spadista italiana e campionessa mondiale, Rossella Fiamingo, ha un amore incondizionato. Oltre alla sua predisposizione atletica ed al suo talento, più volte dimostrato, finanche alle passate Olimpiadi che l’hanno incoronata vincitrice della medaglia d’argento, trascorre con piacere il suo tempo libero in luoghi incontaminati. E’ proprio il caso del panorama scelto dall’atletica Rossellina per gli scatti condivisi nella giornata di oggi.

La ventinovenne originaria di Catania, e specializzata nella spada femminile, ha infatti deciso di immergersi in un habitat naturale mozzafiato. La meraviglia dell’ambiente circostante sembra inoltre andare di comune accorso con l’avvenenza del suo fisico statuario…

Rossella Fiamingo, duplice partnership mozzafiato tra natura e “foodspring”

Rossella appare nell’istantanea su Instagram nei meandri di un bosco verdeggiante. La chioma in parte ornata da delle bellissime treccine a scoprirle il volto rilassato e lievemente bronzato dal sole. Una giornata trascorsa nelle meraviglie di un ambiente salubre, e l’inizio di una partnership alquanto succulente.

Vestendo un comodo outfit, in parte dalle tinte orientali, la bella Rossellina sfoggia tra le mani una barretta proteica appartenente al marchio addetto a prendersi cura della salute e della bellezza dei suoi clienti.

Si tratta di “foodspring Italia“, pubblicizzato anche nel secondo scatto del contenuto in cui è felicemente “immersa nella natura“. A mezz’ora dalla pubblicazione Rossella vanta già 4mila apprezzamenti. Ma, al di là del fascino tutto ambientale, a far innamorare i suoi sostenitori sul web è anche la sua fisicità, per cui non tarderanno a sottolineare come: “L’addominale domina 🙌❤️“.