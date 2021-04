Scomparsi | Agostino Bavone, il caso del muratore mai più rientrato a casa

Agostino Bavone, 53 anni al momento della scomparsa, svanì nel nulla il 16 novembre del 2015. Di lui la famiglia non ebbe più notizia.

Agostino Bavone indossava un giubbino nero, dei jeans e delle scarpe nere al momento della sua scomparsa. Muratore di professione, svanì nel nulla il 16 novembre del 2015 dopo essere uscito di casa: non vi fece, infatti, mai più ritorno.

Agostino Bavone, il caso del muratore scomparso da Avezzano il 16 novembre 2015

Era un freddo lunedì di inverno ed Agostino venne avvistato per l’ultima volta all’interno di un bar di Avezzano, paese in provincia de L’Aquila, ove risiedeva.

Numerosi gli appelli lanciati dalla famiglia che seguirono la denuncia di scomparsa presso le autorità. Ad occuparsi del caso furono i carabinieri che scavarono nella vita dell’uomo. Passarono al setaccio le sue finanze, ispezionarono i movimenti delle sue carte di credito. Un filo che lo condusse prima a Roma e poi di nuovo in Abruzzo dove, ad avvistarlo per ultimo, fu proprio un suo concittadino.

Eppure aleggia del mistero. Pare, infatti, che il suo cellulare si spense il giorno stesso della scomparsa mentre il suo conto corrente rimase in movimento fino a quattro giorni dopo. Agostino Bavone era in cura presso un Centro di igiene mentale e nella piccola cittadina di Avezzano viveva in un appartamento con altri pazienti della struttura. Quando scomparve furono proprio loro a lanciare l’allarme ed a riferire che con il muratore vi era stata una lite, ma banale, non tale da potere averlo spinto a lasciare la casa ed i propri affetti.

A quattro anni di distanza dalla scomparsa i suoi familiari, fratelli e nipoti, dopo accorate richieste di aiuto ed appelli hanno rinnovato le proprie preghiere a chiunque sapesse qualcosa, di rivolgersi alle autorità o anche alla redazione di Chi l’Ha Visto? Il programma ha, infatti, avuto a cuore il caso di Agostino. La nota trasmissione, come sempre, si è prodigata mettendo in campo tutte le sue efficienti risorse.

Purtroppo, però, ad oggi non si sa cosa sia accaduto al muratore. La famiglia di Agostino non si è mai data per vinta e spera ancora di poterlo riabbracciare.