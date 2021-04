Zodiaco, i segni che soffrono di sbalzi d’umore continui: ci sei anche tu?

Alcuni segni zodiacali hanno più difficoltà di altri a gestire le proprie emozioni e provano continui sbalzi d’umore: scopriamo quali sono

La vita è fatta di momenti di grande tensione e che mettono a dura prova la stabilità mentale di ognuno di noi. Come si decide di reagire a determinate situazioni dipende molto dal proprio carattere e da come si è soliti affrontare la vita. Questo vale per ogni contesto ed è applicabile anche alla quotidianità e alle relazioni interpersonali. È indubbio che alcune persone risultino avere più difficoltà nel gestire le proprie emozioni e secondo gli astrologi questo potrebbe avere a che fare con i segni zodiacali. Alcuni di questi non riescono a tenere a bada sbalzi d’umore continui, andando a condizionare rapporti e vita. Scopriamo quali sono.

I segni zodiacali che soffrono di più di sbalzi d’umore

Tra i segni zodiacali che più soffrono sbalzi d’umore troviamo il Cancro, particolarmente volubile da un punto di vista emotivo. Avere a che fare con una persona nata sotto questo segno significa non sapere mai con quale stato affronterà la giornata. Un giorno potrebbe essere felice e il giorno dopo estremamente nervoso o triste. Il suo umore può essere influenzato anche dalle più piccole cose e i cambi repentini sono davvero all’ordine del giorno.

Poi troviamo la Bilancia che per definizione è in realtà un segno molto equilibrato. Eppure rientra in questa categoria perché quando qualcosa o qualcuno riesce a fargli perdere la lucidità si ritroverà a essere vittima di sbalzi d’umore. Sbilanciando l’ago della propria stabilità questo segno non riuscirà più a orientarsi e farà molta fatica ad affrontare le situazioni.

Per lo Scorpione è particolarmente difficile riuscire a mantenere un equilibrio da un punto di vista emotivo. Si tratta infatti di un segno che vive le situazioni appieno e soprattutto non è semplice per lui gestire i propri sentimenti. Quando qualcosa non va come previsto non tarda ad arrivare un senso di frustrazione che lo porta a reagire in maniera incontrollata nei confronti delle persone o delle situazioni. Non è un caso che spesso si penta della reazione avuta nell’immediato. In realtà vive molti più sbalzi d’umore rispetto a quelli che mostra agli altri, preferendo farsi carico delle proprie emozioni senza necessariamente condividerle.

Infine ci sono i Pesci, uno dei segni più sensibili dell’intero Zodiaco. Proprio questo loro aspetto caratteriale li porta a sentire le emozioni più intensamente, finendo per passare da uno stato d’animo all’altro in maniera piuttosto veloce. A differenza di altri segni però sono molto consci di questo loro lato e riescono a gestire il tutto incanalando nella creatività ciò che sentono.