Serena Rossi, la Rai cambia tutto ed evita il peggio. I dettagli

Cambio di palinsesto per Serena Rossi che lascia lo scettro il venerdì ad un altro grande della tv nazionale: per lei il via stasera, sempre su Rai 1

Sembra che in casa Rai ci sia un gran bel trambusto riguardo la ricollocazione dei palinsesti televisivi, molti infatti i rimaneggi degli ultimi giorni che stanno creando non poca confusione nei telespettatori. C’è stato infatti un nuovo cambio improvviso nei programmi, tanto che da questa sera Serena Rossi andrà in onda il martedì con l’ultimo appuntamento per poter terminare gli ultimi due appuntamenti del suo “Stasera Canzone Segreta”, lasciando lo spazio ad un altro grande della televisione nazionale che la sostituisce il venerdì.

Serena Rossi fugge da Pio e Amedeo. Sarà Carlo Conti a giocarsela con loro

Serena Rossi ha dovuto consegnare lo scettro del venerdì sera a Carlo Conti che è partito con la seconda stagione di “Top 10”, sempre sul primo canale. Da venerdì 23 aprile dunque sarà il conduttore ad affrontare la sfida con Pio e Amedeo alla guida di “Felicissima me” che nella prima puntata hanno ottenuto un picco di ascolti eccezionale, con il 20.1% di share pari a 4.070.000 spettatori. Forse troppo alto per competere con il programma condotto proprio dall’attrice napoletana.

Nella scorsa puntata di “Canzone Segreta” grandi ospiti come Enrico Brignano, Simona Ventura e Valeria Fabrizi che hanno fatto registrare 3.644.000 spettatori che equivalgono al 15.7% di share. La Rossi quindi il martedì se la contenderà con Simona Ventura ed il suo “Game of Games” in onda su Rai 2.

“Amo tantissimo il mio lavoro, mi piace sentirmi libera di scegliere e sono un’entusiasta di natura” – aveva raccontato la Rossi, parlando del suo show -. “Mi butto a capofitto in ciò che faccio, mi piace essere preparata, studio parecchio, anzi, lo confesso, sono proprio una secchiona. Sono una che va avanti come un treno, posando mattone dopo mattone con il cemento armato sul mio cammino”.