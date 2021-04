Shaila Gatta, irresistibile in body: dov’è la gonna? – FOTO

Shaila Gatta propone un outfit essenziale: body super attillato nero e stivali alti da paura. Dov’è la gonna?

Guardare le foto di Shaila Gatta mettono sempre di buonumore. La velina infatti non perde occasione per omaggiare i followers con scatti originali, super colorati che rendono giustizia al fisico scolpito ed al sorriso contagioso. Shaila infatti non è solo bellezza ma molto di più.

Intanto nella giornata di ieri il suo outfit total denim ha fatto centro; merito del jeans, della camicia o del fioccone fatto su quest’ultimo capo per mettere in mostra gli addominali d’acciaio? A noi non è dato sapere. Tuttavia, lo sguardo ammaliante ed i capelli più vaporosi del solito con tanto di piega all’indietro, aiutano sicuramente a far fantasticare i fans che le scrivono messaggi di vario tipo e tante emoji. I più frequenti, cuori e fiamme.

Ma proprio adesso Shaila ha postato un’altra foto con la quale osa particolarmente. Vediamo nel dettaglio.

Shaila Gatta in body: sotto? Niente

Risale a poco fa lo scatto micidiale che Shaila ha postato sul social: pronta per Striscia la Notizia ammette ed i fans sono già pazzi di lei. In effetti, l’outfit scelto è super audace; body nero super attillato che non lascia spazio all’immaginazione, non a caso emerge la bellissima silhouette della velina.

Capelli raccolti in una coda, stivali rosa animalier altissimi – fin sopra il ginocchio – e lo sguardo ammaliante che guarda verso l’orizzonte.

Non amarla è impossibile, il suo sorriso tenero e dolce la rendono tra le veline più amate di sempre.