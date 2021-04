Stefano De Martino, piovono ancora critiche: il napoletano asfaltato

Stefano De Martino è nuovamente finito al centro delle critiche. Il giudice di Amici è stato attaccato per i suoi commenti nel programma di Maria De Filippi.

Dito ancora puntato su Stefano De Martino. Il giudice di Amici è stato criticato ancora per alcune sue osservazioni. In particolare la vicenda ha riguardato la sua posizione sulla concorrente Martina, uscita dal format nell’ultimo serale.

A scagliarsi contro De Martino è stata la coreografa Carol Smith. La giudice di Ballando con le stelle ha condiviso il suo punto di vista su Instagram. Stefano ha difeso la ballerina in merito alla suo ritiro da una sfida riguardante il Charleston affermando che questo tipo di ballo è impossibile per danzatori di latino americano. La Smith non condivide questa argomentazione.

Stefano De Martino: il duro attacco di Carol Smith

Carol Smith ha attaccato De Martino per le sue parole in difese di Martina. “Non posso stare zitta, caro Stefano, informati prima di parlare. Il Charleston è stato un punto di partenza per lo sviluppo del ballo latino americano. Informati prima di dire inesattezze. I tuoi giudizi non sono imparziali”, il commento della coreografa.

Durante la puntata la vicenda è sorta a seguito del lancio del guanto di sfida da parte di Alessandra Celentano a Lorella Cuccarini. Quest’ultima ha rifiutato la sfida di Martina Miliddio contro Serena Marche nel ballo del Charleston. Pertanto sono stati chiamati i giudici a dire la loro. Stefano e Stash hanno stabilito che la competizione era iniqua e pertanto la Miliddi è stata sostituita da Alessandro Cavallo.

La posizione ha fatto arrabbiare la Smith. La coreografa ha attaccato Stefano per questa scelta oltre che Martina. Per Carol la ballerina, nel corso delle varie esibizioni, ha compiuto molti errori tecnici. Un punto di vista che abbraccia la visione di Alessandra Celentano.

L’insegnate ha da sempre giudicato Martina impreparata rispetto ai numerosi anni di studi. In particolare sono stati attaccati i piedi della concorrente. Nella scorsa puntata del serale ha dovuto dire addio al format di Maria De Filippi.