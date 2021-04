Storie Italiane, Daniela Ferolla: confessione inaspettata sul suo aspetto

Daniela Ferolla è stata tra gli ospiti di Storie Italiane. La conduttrice di Linea Verde si è raccontata ai microfoni di Eleonora Daniele. In particolare una confessione ha colpito il pubblico.

Daniela Ferolla si è raccontata a Storie Italiane. Una lunga intervista ai microfoni di Eleonora Daniele in cui la conduttrice di Linea Verde si è aperta. In particolare ha commentato il suo nuovo libro. Durante l’intervista è emersa una confessione che ha stupito il pubblico.

La Ferolla ha rivelato come spesso si sia sentita giudicata per la sua bellezza e come abbia toccato con mano gli stereotipi secondo i quali non si può essere belle e intelligenti.

“Mi giudicavano per il mio aspetto, mi vedevano come una ragazza stereotipata, quindi priva di cervello, senza qualità. Negli anni pian piano ho capito che la bellezza era un valore aggiunto”, svela la Ferolla. Inoltre ha sottolineato come abbia coperto il suo volto in alcune occasioni.

Daniela Ferolla: nuova uscita in libreria

Durante l’intervista a Storie Italiane, l’ex Miss Italia ha presentato il suo nuovo libro. E’ stato il periodo di stop a spingerla a realizzare il volume. Un testo dedicato alle difficoltà vissute nel corso del suo debutto televisivo.

Bellissima, Daniela è stata giudicata spesso per la sua bellezza. E’ persino giunta a camuffare il suo fascino per evitare di incappare in stereotipi legati all’impossibilità di coesistenza di fascino e di intelligenza.

Il titolo del volume “Un attimo di respiro”, è un’uscita nuovissima che la conduttrice ha dedicato alla madre e alla nonna. “Noi donne abbiamo una forza incredibile”, il commento di Daniela.

La conduttrice di Linea Verde ha poi commentato come a causa della pandemia non sia stato semplice registrare il programma. In onda ogni sabato nella fascia del primo pomeriggio, ha raccontato come molte volte è stato davvero critico realizzare le puntate per via dell’impossibilità degli spostamenti tra regioni.

Proprio ieri è stata tra gli ospiti de La Vita in diretta esprimendo la sua preoccupazione per la situazione di emergenza sanitaria.