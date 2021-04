Tommaso Zorzi, la frecciatina ai colleghi che non passa inosservata: “Chi è l’unico…”

Tommaso Zorzi, dopo aver ricevuto un dono da parte di un noto brand, ha lanciato una frecciatina piuttosto esplicita ai colleghi del web: “Chi è l’unico che…?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

La popolarità di Tommaso Zorzi sta crescendo in maniera esponenziale, così come il numero dei followers che lo seguono su Instagram. Dal giorno della vittoria al Grande Fratello Vip, le offerte di lavoro per l’influencer si sono moltiplicate. Zorzi, attualmente opinionista all’Isola dei Famosi, è anche il conduttore del late show “Il Punto Z“, il programma in cui combina le proprie irriverenti riflessioni alle interviste agli ospiti.

Amato e sostenuto da milioni di fan, Tommaso ha ricevuto proprio ieri un dono dal noto brand D.M. Luxury Brands: una serie di capi d’abbigliamento, accompagnati da un biglietto di augurio per i suoi progetti lavorativi. Zorzi, felicissimo per via del regalo, non si è trattenuto dallo scoccare una frecciatina ai suoi colleghi del web.

LEGGI ANCHE —> Tommaso Zorzi, confessione bollente in diretta. Lo shock di Diletta Leotta – VIDEO

Tommaso Zorzi, la frecciatina pungente ai colleghi: “Chi è l’unico che…?”

LEGGI ANCHE —> Francesco Oppini esplode sui social, la provocazione è troppa: c’entra Zorzi

Dopo aver ricevuto il pacco da parte di D.M. Luxury Brands, noto marchio di abbigliamento, Tommaso Zorzi ha deciso di scartarlo insieme ai followers. Tramite dei video postati nelle Instagram stories, il vincitore del Gf Vip ha mostrato ogni capo ricevuto, non mancando di manifestare apertamente la propria felicità.

L’opinionista, che non le manda di certo a dire, non si è trattenuto dal lanciare una frecciatina ai suoi colleghi del web: “Io volevo solo farvi notare una cosa: chi è l’unico che non vi ammorba con le sponsorizzazioni su Instagram? Chi è?“. Il web si è chiaramente scatenato di fronte alle sue parole: che Tommaso si stesse rivolgendo proprio ai suoi ex compagni d’avventura?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Chiunque fosse il bersaglio della frecciatina di Zorzi, è evidente che la sua popolarità sta crescendo sempre di più, anche per via delle numerose ospitate televisive. Tommaso, da vero showman, sta rubando la scena a tutti.