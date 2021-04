“Va a letto con tutti” la frecciata che ha gelato uno studio intero

Oggi, durante la puntata di ‘La Vita in Diretta’, un’opinionista invitata in studio si è lasciata sfuggire una tagliente frecciatina.

Ecco svelata chi è la protagonista del gelo avvenuto all’improvviso nello studio televisivo della trasmissione ‘La Vita in Diretta‘: si tratta dell’attrice e personaggio televisivo, nonché soprano, Katia Ricciarelli.

L’ex moglie di Pippo Baudo è stata ospitata nel programma condotto da Alberto Matano per ricoprire il ruolo di opinionista, insieme al noto giornalista e politico italiano Roberto Poletti e alla famosa conduttrice radiofonica, presentatrice televisiva ed ex partecipante al programma estivo ‘Temptation Island VIP‘ Anna Pettinelli.

Nella puntata si parlava della scomparsa del Principe Filippo e, a proposito della famiglia reale, Katia ha confessato di aver conosciuto l’erede al trono: durante la dichiarazione però le è sfuggita una tagliente frecciatina verso una sua collega.

LEGGI ANCHE >>> La Vita in diretta, il ritorno di Harry in California: quando partirà

Katia Ricciarelli non si risparmia: “Dice che va a letto con tutti e poi non è vero”

LEGGI ANCHE >>> La Vita in Diretta, polemiche su Belen: qualcuno la difende

L’opinionista Katia Ricciarelli ha affermato, nel corso della puntata di ‘La Vita in Diretta‘ in onda oggi (20 aprile 2021), di aver conosciuto il figlio della Regina Elisabetta a teatro, poiché il principe Carlo è sempre stato un amante dei melodrammi e lei si esibiva sul palco.

Il presentatore della trasmissione Alberto Matano le ha domandato se l’erede al trono inglese fosse mai venuto a trovarla dopo lo spettacolo e la Ricciarelli, dopo aver sorriso, gli ha risposto: “Non sono mica come Rita Dalla…no, come si chiama? Sì, non sono come Rita Dalla Chiesa che dice che va a letto con tutti e poi non è vero. Io se è vero, poi non lo dico“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Katia è sembrata però piuttosto confusa nel lanciare questa frecciatina: non sappiamo dunque con precisione a chi fosse rivolto il messaggio.