Valentina Ferragni, esplode la primavera: sembra un fiore bellissimo – FOTO. La sorella della Ferragni ha conquistato tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Valentina Ferragni è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Diventata nota per essere la sorella minore di sua sorella Chiara Ferragni, ha conquistato tutti con i suoi capelli biondi, i suoi occhi chiari ma soprattutto la sua dolcezza che la rende così diversa dalle altre colleghe influencer. Su Instagram ha milioni di followers che la seguono ogni giorno e che la inondano di commenti positivi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Valentina Ferragni bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n di v i s o d a V a l e n t i n a F e r r a g n i ( @ v a l e n t i n a fe r r a g n i )

Di recente è stata di nuovo al centro dell’attenzione per uno scatto che ha pubblicato dove è possibile vedere che il suo fisico non rientra propriamente tra i canoni rispettati dalle influencer sui social. Ha spesso detto di essere una taglia 44 anni ed è bellissima così com’è, infatti con i suoi scatti lancia dei messaggi molto positivi che, in ogni caso, qualche volta vengono interpretati nella maniera sbagliata.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Qualche giorno fa ha pubblicato una foto che la ritraeva in costume, bellissima, che ha riscosso un successo enorme sui social ed è stata condivisa davvero ovunque sul web dai suoi followers che la seguono da anni con tanta passione e con affetto.