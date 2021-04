Vera Gemma racconta la sua ultima conversazione col padre Giuliano, prima dell’incidente che gli costò la vita: “Non dimenticherò mai quelle parole”

Vera Gemma, la concorrente dell‘Isola dei Famosi 2021 è una figlia d’arte. Il padre, Giuliano Gemma, è stato uno dei più grandi attori italiani del Novecento. Interpretò oltre cento film e ricevette numerosi premi, tra cui il David di Donatello, il Globo d’oro, il Nastro d’argento e per tre volte il Premio De Sica.

A quanto pare Giuliano è stato anche un padre indimenticabile. È stato un punto di riferimento fondamentale per la figlia Vera, che ne ha seguito le orme diventando a sua volta attrice. Tuttavia la fine prematura di Giuliano ha lasciato un vuoto incolmabile per la naufraga, che affida il ricordo del padre alla memoria della loro ultima chiacchierata.

Vera Gemma ricorda le ultime parole del padre Giuliano

Giuliano Gemma il 1° ottobre 2013 fu coinvolto in un terribile incidente stradale. Lo scontro avvenne a Cerveteri, vicino Roma, ma l’ambulanza tardò quasi un’ora prima di arrivare e l’attore morì poco dopo all’ospedale di Civitavecchia. Circostanze tragiche che portarono la sua seconda moglie, Daniela Richerme, a denunciare l’accaduto alle autorità competenti.

Una morte inaspettata dunque. E Vera Gemma, nel documentario in memoria del padre, ha raccontato quella che sarebbe stata la loro ultima conversazione: “Non dimenticherò mai. Eravamo in aeroporto mi disse: ‘Vera grazie di tutto, davvero’. Aveva gli occhi lucidi. Poco dopo ricevetti una telefonata da sua moglie, che mi disse che aveva avuto un incidente e non c’era più”.

“Mi sentii persa – ha continuato commossa l’attrice – Se fosse ancora qui, gli direi più spesso che lo amo. Non che non glielo abbia detto, ma, ora che non c’è più e mi manca, vorrei poterlo fare ancora…”.