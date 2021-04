Wanda Nara, selfie seducente a colpi di look, sfoglia la “margherita”: fan al bivio – FOTO

Wanda Nara strappa likes su Instagram con un selfie super raggiante. La signora in giallo e nero. I fan da che parte stanno?

Mai come in questo periodo si continua a parlare di Famiglia Reale, ma le sembianze di una sovrana di bellezza e in questo caso di Parigi spettano a lei. Si tratta di Wanda Nara, la signora Icardi che difficilmente tradisce i propri fan, quando si prospetta un’uscita da shopping o con le amiche.

Il tempo scorre veloce, ma lei non cambia di una virgola, in modo particolare in termini di seduzione, proveniente da quella vena indistruttibile di un fare da modella. Fascino, professionalità e dedizione al lavoro in casa e fuori.

Gli “ingredienti” per diventare la regina assoluta, divisa tra la Francia e l’Italia ci sono tutti. L’appoggio dei follower di Instagram arricchisce di sensualità il contorno degli scatti, sempre più brillanti e ammalianti. Andiamo a vedere nel dettaglio, le ultime su Lady Icardi

Wanda Nara, bionda sexy ed eleganza casalinga: la scelta migliore per voi

La modella argentina più sexy e incantevole di tutti i tempi è Wanda Nara. Lady Icardi ha già da tempo ottenuto il pass per lo scettro di Parigi, in termini di bellezza ed eleganza. Dalla casa in pieno centro all’abbigliamento personale, il look di contorno ha sempre un certo fascino, come lei in persona d’altronde.

Wanda non è solo la ragazza dello shopping o moglie e madre per i suoi figli. Il tempo libero speso dall’agente di “Maurito” non è meno importante delle altre cose, in quanto riesce a mantenere l’attenzione dei fan, sempre viva verso di lei.

L’ennesima, tipica giornata di shopping si sta per consumare in città. Mentre la bella Wanda schiarisce i dubbi, sul suo interessante aspetto fisico. Un selfie mozzafiato e incantevole, prima di guadagnare l’uscita eleva a mille il morale dei follower di Instagram.

La Nara sceglie un look inedito per la serata, tingendosi di giallo tra il biondo dei suoi capelli e il nero degli accessori, di un outfit, super sportivo.

La modella propone una doppia posa da “infarto” e sfoglia così la “margherita” dei sogni. I fan d’altro canto sono ad un bivio di scelta, tra una Wanda con il lato B “pronunciato”, oppure classica, nella sua semplicità ed interezza. A voi, la scelta