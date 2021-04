Addominali e pancia piatta: i tre esercizi di Taylor Mega

Sognate una pancia piatta ma non sapete come fare? Taylor Mega ha la soluzione: addominali e tanto sport, ecco i suoi consigli

L’ozio e il dolce far niente cominciano a farsi sentire, dopo le vacanze pasquali e i tanti giorni in casa è il momento di tornare in forma. La maggior parte delle persone non riescono però ad arrivare alla pancia piatta, nonostante i continui sforzi e sacrifici. Allora noi abbiamo la soluzione: vi proponiamo un mini circuito di allenamento ideato dalla modella e influencer Taylor Mega. La parte che si andrà a lavorare sarà proprio l’addome.

Addominali e pancia piatta: il workout di Taylor Mega

Il mini circuito che stiamo per illustrarvi serve a tonificare la parte addominale, se farete con costanza questi esercizi vedrete sicuramente risultati e in pochissimo tempo. Iniziamo:

Laterla mountain climber; Isometric Bycicle; Plank Hip Dip.

Ponetevi il vostro obiettivo e il tempo del vostro allenamento. Il consiglio è quello di fare circa quindici minuti di workout e quindi cinque giri. Un minuto per ogni esercizio zero pause. Vi servirà solo un tappetino, tanta voglia e grinta, energia e determinazione. Solo così si conquistano grandi risultati. Non dimenticatevi di riscaldarvi prima per circa dieci minuti e finito l’allenamento è raccomandato lo stretching almeno per dieci minuti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

Per oggi è tutto, seguiteci per i prossimi workout all’insegna del divertimento e del piacere. Non ve ne pentirete ed una volta iniziato non potrete più farne a meno. E’ così che le donne del web si mantengono in forma. Buon allenamento e alimentazione!