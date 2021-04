Alba Parietti senza trucco conquista tutti: “Come sono nella vita” FOTO

Alba Parietti senza trucco conquista tutti: “Come sono nella vita”. La meravigliosa showgirl ha pubblicato degli scatti a casa che hanno fatto impazzire i suoi followers

Alba Parietti è senza ombra di dubbio una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo. Ha alle spalle quarant’anni di carriera e ancora oggi continua ad essere amatissima da tutti, anche dal pubblico di giovani che ogni giorno diventa sempre più ampio.

Alba Parietti senza trucco è bellissima: le foto su Instagram lo dimostrano

Alba questa sera sarà ospite al prestigioso Maurizio Costanzo Show, dove verrà trattato ancora una volta l’argomento della legge Zan. Insieme a lei ci sarà Tommaso Zorzi, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip dove ha conosciuto suo figlio, Francesco Oppini, con cui ha costruito un rapporto davvero importante che si stanno portando oggi nella vita. Per questo motivo Tommaso è molto vicino alla sua famiglia e di conseguenza ad Alba, che lo telefona diverse volte al giorno e che lo ha accolto in casa sua come se fosse un figlio.

Questa sera li vedremo per la prima volta insieme in televisione, il pubblico è molto curioso perché le loro personalità sono davvero molto simili. In attesa di questa sera, Alba ha pubblicato uno scatto di lei a casa sua senza trucco: “Voi siete abituati a vedermi in televisione, ma ecco come sono”.