Amici 20, Martina Miliddi: spunta la confessione inaspettata su Aka7even

Martina Miliddi ha svelato una confessione in merito al suo rapporto con il cantante Aka7even. Tra i due c’è un legame profondo.

Martina Miliddi è tornata a parlare del cantante Aka7even. Uscita dalla scuola di Amici 20, l’ex allieva ha svelato alcune indiscrezioni sul suo rapporto con il concorrente. Con una diretta Instagram, dopo la sua uscita dal programma di Maria De Filippi, ha raccontato il loro legame.

La storia tra i due concorrenti ha tenuto i fan con il fiato sospeso in questi mesi. Un amore tormentato fatto da tira e molla. Tanto che la Miliddi ha poi deciso di approfondire la conoscenza con un altro collega. Si trattava di Raffaele Renda. Una scelta che ha deluso profondamente Aka7even. Il rifiuto l’aveva colpito a tal punto da fargli pensare di uscire dal programma.

Martina Miliddi: continua la soap opera nata ad Amici

Uscita dalla scuola di Amici, Martina Miliddi ha rilasciato sui social alcuni commenti inaspettati. Già in occasione della sua uscita dalla scuola la ballerina si è abbracciata con l’ex fiamma spiazzando i fan. Durante una diretta su Instagram ha confessato di sentirsi ancora legata al cantante.

“Con Luca siamo in buonissimi rapporti, ci vogliamo davvero bene, siamo tanto tanto legati, ma il resto non ve lo dico”, le parole di Martina. Poi interviene su Raffaele affermando come il concorrente sia sempre nei suoi pensieri e augurandogli un grande in bocca al lupo. Chissà come reagirebbe Aka7even ascoltando questi commenti.

Martina non dimentica anche gli altri compagni di avventura raccontando di avere una grande nostalgia per i momenti trascorsi con loro nella scuola.