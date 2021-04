“Amore Criminale”, Veronica Pivetti dà voce a nuove drammatiche storie

Veronica Pivetti, conduttrice di “Amore Criminale” torna a dare voce a storie di donne vittime di femminicidi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da giulia (@veronicapivetti)

Grande ritorno per “Amore Criminale”. Il format di Veronica Pivetti tornerà da domani su Rai3. In onda dalle 21,20 a condurlo la brillante Veronica Pivetti. Il programma sarà articolato in sei puntate dove verrà data voce alle storie di donne vittima di violenza. Storie di femminicidi che saranno narrate tra interviste e testimoni. Le ricostruzioni assumeranno la veste della fiction.

Nato nel 2007, il programma ha l’obiettivo di puntare i riflettore sul fenomeno della violenza sulla donne. Fenomeno sempre più diffuso e preoccupante. Sono innumerevoli le richieste presentate alla redazione da parte di donne difficoltà. Gridi di aiuto a cui il programma risponde presentandole ai Centri antiviolenza sparsi per tutta l’Italia.

LEGGI ANCHE > Canzone Segreta, Paolo Conticini e Veronica Pivetti: “Noi a letto insieme e per un sacco…”

Amore Criminale, il punto di riferimento delle vittime di violenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amore Criminale (@amore_criminale_rai3)

LEGGI ANCHE > Veronica Pivetti ha una compagna? “Siamo una famiglia” racconta

Il format è diventato negli anni un punto di riferimento per molte vittime. Nella puntata di Amore Criminale trasmessa domani protagonista sarà Manuela. Bresciana, 35 anni, la donna lavorava al Caf. Proprio al lavoro incontrò l’amore della sua vita Fabrizio. L’uomo aveva rivelato di essere separato. Ma questa è una delle tante bugie che le raccontò. 3 anni di storia tormentata che culminò nell’omicidio della donna.

Domani verrà ripercorsa la triste storia. A narrarla la voce della Pivetti. Il format prevede sei puntate, ognuna dedicata a un caso. Prodotto da Palomar, è tra i primissimi programmi a essersi occupato della delicata tematica.

Le puntate del programma condotto dalla Pivetti sono realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri. Presente anche il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amore Criminale (@amore_criminale_rai3)

Dopo il programma, in seconda serata, sarà trasmesso Sopravvissute. Presentato da Matilde D’Errico, storica ideatrice di Amore Criminale, la trasmissione mostrerà un altro aspetto della storie raccontate durante la prima serata.