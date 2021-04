Anna Tatangelo e le sue “fisse strane”: “La situazione sta degenerando”

Anna Tatangelo e le sue “fisse strane”: tramite le Instagram stories, la cantante di Sora svela agli utenti ciò di cui non può fare a meno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Durante questi mesi di chiusure e restrizioni, i followers hanno avuto la possibilità di conoscere più da vicino la splendida Anna Tatangelo. La cantante, seguita da quasi 2 milioni di utenti, ha sempre cercato di coinvolgerli nelle proprie attività quotidiane, non mancando di documentare le proprie giornate attraverso foto e video. I fan, che sono riusciti a cogliere tutte le sfaccettature dell’artista, la apprezzano ogni giorno di più.

Questa mattina, Anna ha deciso di mostrare agli utenti un aspetto assai singolare della sua routine. Ci sono infatti delle “fisse” di cui l’artista non riesce proprio a liberarsi: la prima di queste riguarda proprio il risveglio.

LEGGI ANCHE —> Dayane Mello torna single: inatteso ritorno su Rosalinda Cannavò

Anna Tatangelo e le sue fisse: “La situazione sta degenerando”

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo: “Pensi che una persona possa cambiare?” La risposta gela il sangue – FOTO

Una cosa di cui Anna Tatangelo non farebbe mai a meno è il caffè. Anzi, per la precisione, della moka con cui realizzare un buon caffè al mattino, non appena ci si alza dal letto. Tuttavia, come la stessa cantante ha ammesso, la moka rappresenterebbe per lei una specie di fissazione. “Io sono un’amante della moka, però mi rendo conto che qui la situazione sta un attimo degenerando… anche voi avete delle fisse strane?“, ha detto la Tatangelo, mostrando ai fan una dispensa della sua cucina, piena di caffettiere. Con ironia e affabilità, Anna si è mostrata anche in questo aspetto decisamente stravagante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

D’altra parte, questa sorta di “ossessione“ per la moka va di pari passo con la sua passione per la cucina. Come dimostrato attraverso i suoi numerosi post, Anna è una cuoca provetta, e quando si mette ai fornelli non può che realizzare delle vere prelibatezze.