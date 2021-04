Anna Tatangelo: “Pensi che una persona possa cambiare?” La risposta gela il sangue – FOTO

Anna Tatangelo si apre e dialoga con i suoi fan su Instagram. Risponde alle domande più disparate e non si sottrae anche da quelle più intime. Cosa ha risposto la nota cantante di Sora? Scopriamolo

I social network sono croce e delizia. Se da un lato mostrano un mondo ovattato, irreale e possono creare una sorta di dipendenza, dall’altro hanno molteplici vantaggi. Innanzitutto, sono un rapidissimo veicolo d’informazioni e hanno il pregio di averci avvicinati tutti in maniera consistente, seppur virtuale. Anche il rapporto con le celebrità è cambiato proprio per questo motivo; se prima erano esseri quasi evanescenti, adesso molte di loro usano Instagram come diario quotidiano della propria vita, rendendocele più reali.

Tra i personaggi celebri che mantengono un canale sempre aperto con i fan troviamo indubbiamente la cantante Anna Tatangelo. Dando un’occhiata sul wall del suo profilo, è possibile scorgere gli aggiornamenti sulla sua carriera, l’impegno costante con gli allenamenti, i suoi appuntamenti televisivi, l’amore profondo per il figlio Andrea.

La performer di Sora fa, di tanto in tanto, un passo in più. Grazie a Instagram Stories ci tiene a soddisfare le curiosità degli ammiratori più affezionati e risponde con onestà alle loro domande. Che cosa le hanno chiesto ultimamente?

Anna Tatangelo: la risposta alle domande più intime

Con la percezione di scambiare confidenze con un’amica fidata e di lunga data, i fan di Anna Tatangelo si aprono su Instagram Stories e le rivolgono domande personali e le chiedono consigli su problemi privati. “Anna, sei più di cuore o di testa?” – le chiede qualcuno. “Io sono sempre per il cuore” – risponde lei. “Però, ovviamente, se con il tempo capisci che qualcosa ti fa male, prima di sbatterci la testa, usala!”.

Altri utilizzano l’opportunità lanciata dalla cantante di Sora come una sorta di posta del cuore, chiedendole pareri su questioni relative alle loro relazioni sentimentali. Altri ne approfittano per farle i complimenti per la sua canzone, Guapo, che si appresta a diventare disco d’oro. Altri ancora fanno domande più generiche: “Mare o montagna?”. “Tempo fa avrei risposto montagna, post pandemia mondiale… direi mare” – dice Anna.

Un’ultima domanda fa riflettere un po’ di più e lascia aperti altri interrogativi: “Pensi che una persona possa cambiare?”. “E’ difficile” – risponde lei. A cosa si riferirà? Domanda troppo generica. L’immaginario collettivo corre ovviamente alle sue recenti faccende private, alla lunga relazione finita con il collega Gigi D’Alessio sulle cui motivazioni è sempre calato un alone di mistero. Chissà. Nel frattempo è sempre più concentrata sul lavoro. Come lei stessa ha annunciato, la sentiremo presto in radio con un nuovo singolo.