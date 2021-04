Avanti un altro, Paolo Bonolis cede alle avances: “E’ corruzione”

Ad Avanti un altro anche questa sera risate assicurate in studio. Bonolis con la sua verve e la mimica facciale tiene tutti incollati alla tv

Paolo Bonolis confeziona un successo dopo l’altro con Avanti un altro, il game show più irriverente della televisione. Boom di ascolti non solo nel preserale di canale 5 ma anche alla domenica sera. Il presentatore insieme al suo compagno, Luca Laurenti, la squadra del Minimondo e gli ospiti famosi è riuscito a pareggiare, in termini di share, la concorrenza. La fiction di Rai 1, La compagnia del cigno, sembrava essere invincibile e invece Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono riusciti nella grande impresa.

“Abbiamo vinto la scommessa, è successo – ha commentato il presentatore con fierezza -. Ora ci saranno nove puntate e probabilmente ce ne saranno altre cinque o sei dopo l’estate” ha anticipato. Ma con la sua schiettezza non ha risparmiato una bella frecciatina ai vertici Mediaset.

“Però poi mi auguro che se debba esserci una prima serata ci sia una vera prima serata più che un preserale addobbato“. Bonolis si riferisce al fatto che la puntata di sera non è molto lunga e dunque per il futuro si aspetta di meglio. Non capita spesso di sentir parlare in modo così chiaro, ma lui non ha paura e peli sulla lingua e dice sempre le cose come stanno.

Nel mentre, in attesa di risposte dai vertici, va avanti con il preserale. Anche questa sera non sono mancate le gag e le scene esilaranti.

Avanti un altro, Bonolis si stupisce della proposta del concorrente

Paolo Bonolis ad Avanti un altro questa sera ha accettato le avances di un concorrente. Si tratta di Alessandro, il terzo in gara, dopo che i primi due hanno sbagliato in poco tempo. Alessandro che viene da Napoli si presenta e spiega che al mattino fa il social media manager, mentre alla sera lavora presso la sua azienda che realizza pupazzetti personalizzati. “Pupazzetti in argilla alti 15 centimetri con scatola personalizzata, un lavoro di artigianato 2.0” ha detto.

Subito dopo però è successo quello che nessuno si aspettava. Alessandro spiega a Bonolis che nel suo camerino, a fine puntata, troverà un pupazzetto in regalo. Il presentatore inizia a fare mosse strane con il viso, ammiccanti verso il concorrente che lo ha lusingato con un regalo molto particolare. Fa l’occhilino e muove il muso. Poi ferma il gioco e si alza. Va verso i giudici e la telecamera e annuncia: “questa è corruzione!”.

In studio parte l’applauso e Alessandro scoppia a ridere. Poi anche il presentatore se la ride e fa la faccia da soddisfatto: “A me me piace quando mi corrompono” spiega sempre ai giudici che con il dito alzato fanno il segno del no.

Poi si muove verso il concorrente e lo tocca con il gomito come a dire “ci siamo capiti!”. Subito però il maestro Luca Laurenti si alza e va a parlare con i giudici in segno di protesta.“Io mi chiedo – chiosa – ma perché sempre e solo a lui e a me mai niente“. La risposta? “Lei è incorruttibile”.

Concorda anche Bonolis che lo accompagna al posto e aggiunge: “lei è incorruttibile, inesorabile, invincibile, inguardabile e anche incorruttibile! Lei ce le ha tutte, io invece mi lascio andare nel crogiolo della corruzione”. Tra uno scherzo e l’altro Alessandro risponde in modo corretto a tre domande consecutive, chiede a Bonolis di “poter attingere” e pesca il pidigozzo da 75 mila euro. Si ferma e va a sedere sulla sedia del campione.