Beautiful, anticipazioni puntata 22 aprile: un nuovo amore per Zoe?

Nelle ultime puntate di Beautiful Thomas ha rivelato a Quinn di non essere affatto innamorato di Zoe, ma di star piuttosto utilizzando la ragazza per arrivare ad Hope. Se il suo piano dovesse funzionare, lui e la Logan potrebbero finalmente costruire la famiglia che Douglas si merita, mentre Liam tornerebbe da Steffy e Kelly, come già ha fatto in passato. Brooke, che sospetta di Thomas, ha avvertito Hope di non fidarsi di lui e l’ha messa in guardia anche da Quinn e Shauna, che secondo lei tramano per allontanare le Logan dalla famiglia.

Beautiful, anticipazioni 22 aprile: Steffy è confusa

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy desidererà raccontare ad Hope tutta la verità del bacio scambiato con Liam. È stato Thomas ad istigarla a baciare lo Spencer, anche se Hope ovviamente non lo sa e pensa che tra i due ci sia una storia clandestina. Nonostante le buone intenzioni, comunque, Steffy non cederà riuscirà ad essere sincera con Hope e deciderà piuttosto di rispondere in modo vago alle sue provocazioni. Nel frattempo Liam prometterà a Brooke di proteggere sempre Hope, indipendentemente da ciò che succederà tra di loro. Lo Spencer non vorrà comunque scusarsi per essere ancora profondamente legato a Steffy e alla loro bambina.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Carter inizierà a provare un certo interesse per Zoe. La modella, tuttavia, sembrerà avere occhi solo per Thomas, il che impedirà all’avvocato di farsi avanti e rivelarle i suoi sentimenti per lei.