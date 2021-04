Incredibilmente estasiante il nuovo “vedo non vedo” messo in atto dalla showgirl Belen Rodriguez: subito K.O. tutti i suoi ammiratori.

La suadente showgirl argentina, Belen Rodriguez, è stata ospite nella serata di ieri di un celebre esponente della cucina italiana, lo chef Luigi Frassanito, il quale ha avuto il piacere di realizzare alcune delle sue deliziose prelibatezze per la coppia formata dalla bellissima soubrette e dal suo fidanzato ed imprenditore, Antonino Spinalbese. “Grazie per la tua cucina e per l’amore che ci metti e per il tuo modo di fare“, ha scritto in sostegno delle sue creazioni culinarie e del suo comportamento affabile Belen nelle sue storie su Instagram.

Le ultime novità, invece, riguardano questa mattina. Durante la quale , dopo aver gustato un’altrettanta prelibata colazione Belen si è dedicata alla lettura, ed in seguito… Ad una pubblicazione che ha mandato istantaneamente al tappeto tutti i suoi ammiratori.

Leggi anche —>>> Giorgia Palmas: voluttà travolgente e tra le braccia l’uomo dei suoi sogni – FOTO

Belen Rodriguez, tra luci e ombre i suoi colpi di sensualità mettono K.O.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Potrebbe interessarti anche —>>> Elisabetta Gregoraci infiamma gli utenti: anche bere latte diventa momento di sensualità – FOTO

“PIEL DE MI SOL“, ha aggiunto la modella e conduttrice alla sua ultima istantanea. Si tratta di un irresistibile gioco fra luci ed ombre realizzato proprio dal suo innamorato Antonino. Belen per l’occasione ha indossato alcune creazioni del noto rand di gioielli “Dodo Jewels“, per il quale molto spesso si cimenta in qualità di impeccabile sponsor.

Lo scatto, meraviglioso esempio di vedo non vedo, ha raggiunto in un’ora soltanto ben oltre 28mila apprezzamenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Un incarnato abbronzato e dei lineamenti da sogno, perfettamente incorniciati dai suoi effetti personali luminosi. Insomma per tutti coloro che hanno avuto la possibilità di soffermare la loro attenzione su questo contenuto, Belen resta visibilmente: “una vera meraviglia😍🔥“.