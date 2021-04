Bianca Guaccero a casa per il Covid. Un regalo inaspettato da un’amica vip – FOTO

Bianca Guaccero. La conduttrice di Detto Fatto è ancora in isolamento a causa del contagio da Coronavirus. Rimane attiva sui social e mostra al pubblico un regalo prezioso da un’amica vip super conosciuta. Di cosa si tratta

La padrona di casa di Detto Fatto è ormai assente da quasi due settimane dagli studi di Rai Due a causa del suo contagio da Covid19. La famosa conduttrice ha rivelato in prima persona la sua positività, non riuscendo a risalire al momento esatto in cui abbia potuto incappare nel virus. Ha lasciato le redini del programma ai due abilissimi collaboratori e colleghi Carla Gozzi e Jonathan Kashanian, apparendo spesso da remoto per supportarli e dando aggiornamenti sul suo stato di salute.

Fortunatamente è in via di ripresa. Ha avuto febbre, un po’ di tosse, dolori muscolari che stanno via via scomparendo. Persiste l’assenza del senso dell’olfatto e del gusto ma, com’è noto, è un fattore temporaneo. Ha detto in collegamento da remoto: “Sto bene, venerdì farò il tampone molecolare di controllo”.

Bianca Guaccero. In attesa di tornare a Detto Fatto, riceve un gradito regalo

Farà un tampone molecolare venerdì prossimo la conduttrice Bianca Guaccero, in attesa di poter riprendere le redini di Detto Fatto. In collegamento web ha dichiarato: “Non vedo l’ora di essere di nuovo negli studi. Mi manca il mio pubblico”. Entro il fine settimana si saprà, dunque, se potrà essere di nuovo attiva regolarmente già da lunedì 26 Aprile.

Durante le settimane di assenza non è rimasta con la mani in mano; è sempre super presente per i suoi fan attraverso i canali social in cui ha aggiornato costantemente tutti quanti suoi suoi progressi di salute. Ha ricevuto centinaia di messaggi di auguri e sostegno, sia dalla gente comune che da colleghi e personaggi noti del piccolo schermo.

La stessa Bianca Guaccero ha mostrato tramite Instagram Stories un presente che le è giunto proprio in questo periodo da un’amica vip. Sicuramente sarà un ottimo espediente per risollevarle il morale.

In attesa della futura stagione estiva, le sono stati donati due favolosi bikini da Cecilia Rodriguez che fanno parte della collezione Me-Fui ideata dalla stessa modella argentina e dalla sorella Belen. “Stupendissimo” – commenta la Guaccero. Indubbiamente un regalo gradito.