Cani Vip, conoscete il cane di Alessia Marcuzzi? Tutto su Brownie

E’ uno dei cani vip più famosi del web insieme alla sua bella padroncina: si tratta del cane di Alessia Marcuzzi. Le curiosità su Brownie

Grande amante degli animali è anche Alessia Marcuzzi, la presentatrice che al momento è insieme a Nicola Savino al timone de Le Iene. Anche lei, come molti altri vip, ha scelto di ospitare in casa un cucciolo di cane. Si chiama Brownie ed è un dolce barboncino.

I barboncini sono una razza molto amata, soprattutto dai volti noti. Ne possiede due Michelle Hunziker e anche Belen Rodriguez ha fatto entrare nella sua famiglia un cucciolo di barboncino toy, tutti tra l’altro colora albicocca.

I barboncini sono ottimi compagni di appartamento, perfetti per vivere in famiglie anche numerose e con bambini. Sono molto effettuosi e giocherelloni e questo è possibile vederlo nelle Stories della Marcuzzi come anche nei tanti post che dedica al suo Brownie.

Entusiasta soprattutto la figlia Mia dell’arrivo del piccolo a quattro zampe. Nel 2019 quando è arrivato in famiglia Alessia lo ha presentato a tutti con una foto nella quale Mia lo bacia. A corredo ha scritto: “Benvenuto Brownie… Siete due scapigliati arruffati”.

Cane di Alessia Marcuzzi, le curiosità su Brownie

Alessia Marcuzzi prima di adottare Brownie ha atteso molto. Ha raccontato che da piccola lei aveva nella sua casa di Casalpalocco due pastori tedeschi ai quali era affezionatissima. Quando sono venuti a mancare per lei è stata una tragedia. Ha sofferto molto e per questo si era ripromessa che in futuro non avrebbe mai più preso dei cani.

Una promessa fatta a sé stessa che Alessia ha “tradito” per amore dei suoi figli che numerose volte le avevano manifestato il desiderio di volere un cane. “Tommy e Mia hanno un amore per gli animali che non riesco neanche a spiegare…si sono da sempre rotolati a terra con qualsiasi cane incontrassero per strada. Ma io ferrea, resistevo… (…) Alla fine ho ceduto e Brownie è arrivato nella nostra casa e quindi nella nostra famiglia” aveva spiegato. E così alla fine la conduttrice ha ceduto alle richieste di Mia e Tommaso e Brownie è entrato a far parte della famiglia.

Il cagnolino di casa è un vero romantico e lo vediamo spesso al fianco della sua padroncina. In giardino, come sul divano fino al letto. Spesso Alessia si addormenta beatamente accanto a lui.