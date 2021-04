Carlo Conti torna in tv ma sua moglie gli volta le spalle: il retroscena

Venerdì sera Carlo Conti torna su Rai 1 con Top Dieci. Per lui una grande batosta: potrebbe non avere il supporto di sua moglie Francesca

Carlo Conti è pronto a tornare di nuovo in tv. L’amatissimo conduttore di Rai 1 è molto atteso dal suo pubblico che non vede l’ora di rivederlo sul piccolo schermo alla conduzione di un programma che nella prima edizione è stato un successo. Si tratta di Top Dieci, la trasmissione che nella prima fase della pandemia è riuscita a totalizzare il 20% di share.

Un programma semplice, che ripercorre gli ultimi decenni indagando come sono cambiati i gusti degli italiani. Dopo il successo dello scorso anno le promesse per il debutto bomba, anche con la seconda edizione, ci sono tutte.

A dirlo lo stesso conduttore che in una intervista a Nuovo Tv ha rivelato che quest’anno la formula “è più ricca, abbiamo meno limitazioni rispetto ad un anno fa”. Molte novità come la scenografia, i modelli-ballerini e “ci sono ospiti a sorpresa” ha aggiunto Carlo Conti.

Ansia per questa nuova avventura e per gli ascolti? Assolutamente no spiega il conduttore che però ha rivelato che per lui potrebbe esserci al venerdì sera una brutta sorpresa.

Carlo Conti, sua moglie non la guarda in tv: ecco perché

Tutto pronto dunque per Top Dieci che debutterà venerdì sera su Rai 1. Ma se Carlo Conti può contare sul favore di milioni di italiani, questa volta forse non avrà il sostegno della moglie, Francesca Vaccaro. Nonostante lei sia la sua prima fan al venerdì sera potrebbe voltargli le spalle. È stato lo stesso conduttore a rivelarlo a Nuovo Tv.

Il venerdì sera potrebbe essere un problema per Francesca. “Lei è una grande fan di Pio e Amedeo e potrebbe sintonizzarsi su ‘Felicissima sera’” ha spiegato Carlo Conti. Ecco che sua moglie potrebbe scegliere la concorrenza per questione di gusti. E lui come l’ha presa? Si consola con la certezza che davanti alla tv avrà un altro super fan che non lo abbandona, suo figlio.

“Scommetto, però, che mi guarderà mio figlio Matteo – ha detto orgogliosamente – Lo faceva già lo scorso anno, giocando sulle classifiche con i suoi amichetti”.