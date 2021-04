Carolina Stramare in intimo è travolgente: sul set li stende tutti – FOTO

Carolina Stramare. L’ex Miss Italia pubblica sul suo profilo Instagram immagini del backstage di uno shooting per un celebre marchio di moda. Superlativa come sempre

Nata a Genova il 27 gennaio 1999 sotto il segno dell’ Acquario, Carolina Stramare è conosciuta a livello nazionale per essere stata eletta regina di bellezza durante l’ 80^ edizione del concorso Miss Italia nel 2019.

Diplomata al liceo linguistico, ha successivamente frequentato l’Accademia di belle arti di Sanremo, ma è stata fin da subito consapevole che la sua strada l’avrebbe condotta verso percorsi diversi, legati al mondo dello spettacolo e al fashion system. E’ stata premiata all’epoca da una vera diva, un personaggio iconico, l’attrice Gina Lollobrigida.

Non sappiamo se Carolina Stramare abbia velleità nel campo della recitazione. Per ora la sua bellezza fuori misura l’ha portata a essere super ricercata come volto di brand famosissimi e sta spopolando, oltre che come modella, anche nei panni di influencer sul web. Conta al momento più di 216mila follower su Instagram.

Carolina Stamare: il photo shooting da capogiro

Le immagini che propone oggi l’ex Miss Italia Carolina Stramare sul suo profilo Instagram sono relative al suo ultimissimo impegno lavorativo. La giovane modella ha prestato la sua fisicità prorompente per una campagna della casa di moda Guess. Le foto non sono per i deboli di cuore. La giovane appare in intimo, con completini dai diversi colori che mettono in mostra le sue curve perfette.

Durante le Instagram Stories abbiamo la possibilità di scoprire di più sul backstage del servizio fotografico. Carolina Stramare ci porta dietro le quinte del suo mondo. Mollettona in testa che le sorregge i capelli e chiacchiere “tra amici”. Ci svela che il suo meraviglioso trucco è stato realizzato dalla talentuosa make up artist Stefania Pellizzaro. La professionista ha avuto l’onore di lavorare anche sul volto della cantante Laura Pausini (in corsa per l’Oscar per miglior canzone originale) in un recente photo shooting per Vanity Fair.

Carolina è super felice di essere truccata dalla stessa persona di una cantante che ama tanto. Pronuncia queste parole guardando l’obiettivo del suo smart phone: “Potrei piangere. Laurona, ti amiamo”.