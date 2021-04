Primavera in minigonna: Cecilia Rodriguez detta tendenza

Un capo dal tono classy chic che incarna pienamente i concetti di eleganza e sensualità: dieci punti a Cecilia Rodriguez per la sua minigonna Primavera 2021!

Ormai ci stiamo lasciando alle spalle l’inverno. E si sa, le stagioni soleggiate fanno venir voglia di rispolverare il lato più leggero e vibrante del nostro guardaroba.

C’è un capo in particolare che riemerge nei cambi di stagione e domina il panorama delle tendenze moda primaverili: sua maestà, la minigonna!

La bellissima Cecilia Rodriguez sfoggia una miniskirt che non può avere rivali in questa Primavera 2021. Un concentrato di puro stile: è una gonna corta in tweed stile Chanel.

L’abbiamo vista sfilare nelle passerelle delle nuove collezioni Primavera Estate 2021. E’ tanto sexy quanto comoda, un ricordo degli Anni ’60 tornato protagonista della stagione.

Siamo di fronte ad un indumento che ha rappresentato la lotta verso la libertà: Mary Quant rivoluzionò i look dell’epoca lasciando scoperte le gambe, proponendo orli cortissimi per le gonne.

La minigonna è stata fin da subito un simbolo di elegante provocazione, sinonimo di sensualità femminile, rivoluzione e ribellione concentrate in pochi centimetri di stoffa.

Oggi stesso, la minigonna rappresenta la nostra voglia di liberarci. E Cecilia Rodriguez riesce a rendere contemporaneo questo indumento ricco di importante storia, senza negargli il suo fascino originale.

Ecco a voi, in versione Rodriguez, l’emblema dell’emancipazione femminile che reclama e difende il ruolo della donna moderna all’interno della società.

Pastello azzurro cielo: anche la nuance di questa minigonna è assolutamente in linea con le tendenze di questa Primavera.

Siamo di fronte ad un modello a portafoglio con dettagli di bottoni dorati che contrastano con la tonalità della gonna. Nell’insieme, è un capo sexy e super moderno.

La modella ha scelto di abbinarla ad una giacca ton sur ton con una t-shirt bianca girocollo.

Il risultato finale è un concentrato di eleganza e bon ton. E la nostra gonna in tweed non deve necessariamente essere abbinata ad un tailleur per un’occasione formale: scopriamo insieme quant’è versatile e facile da indossare!

A vita alta, è semplice e veloce: perfetta per essere la protagonista di un gioco di outfit in cui possiamo cimentarci dal lunedì alla domenica. E’ bella con una camicia oversize o una felpa per un risultato underground. O con una giacca che spezza il colore già risulta meno formale.

Infine, si può completare l’outfit tanto con gli anfibi come ha fatto Chechu, quanto con i mocassini o un tacco kitten.

Dolcezza, raffinatezza ed eleganza: Cecilia Rodriguez non poteva darci miglior lezione di stile!