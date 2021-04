Cecilia Rodriguez, con lei la primavera è inoltrata: abito floreale e curve da urlo – FOTO

Cecilia Rodriguez, con lei la primavera è inoltrata: abito floreale e curve da sogno per la modella. Nei commenti, gli apprezzamenti si sprecano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Per Cecilia Rodriguez, queste ultime settimane si stanno rivelando particolarmente impegnative. La modella, che porta avanti la propria attività di influencer, è anche concentrata sul lancio del brand “Hinnominate”, il marchio creato assieme ai due fratelli Belen e Jeremias. I capi d’abbigliamento, che verranno distribuiti sul mercato a partire dalla prossima estate, raccoglieranno indubbiamente molti consensi.

La fidanzata di Ignazio Moser, nel frattempo, continua a deliziare i followers di Instagram tramite scatti da urlo. Nell’ultimo post, condiviso pochi minuti fa, la Rodriguez è un’esplosione di bellezza e sensualità: con lei la primavera è inoltrata.

Cecilia Rodriguez, la primavera è inoltrata: trionfo di bellezza – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

La sorella più piccola di Belen sembra volerla costantemente sfidare. D’altronde, se si parla di sensualità e di avvenenza, Cecilia non ha nulla da invidiare alla fidanzata di Antonino Spinalbese. L’ultima foto che la modella ha condiviso su Instagram è legata alla partnership con il marchio “Terranova“: con la Rodriguez, la primavera è già inoltrata.

L’abito floreale, aderente e di un tessuto leggerissimo, è dotato di una cintura in vita, che evidenzia maggiormente il generoso décolleté dell’influencer e le sue forme strepitose. Il look è completato dagli orecchini a cerchio e da un make-up sui toni del marrone: l’argentina non potrebbe essere più bella. I fan, che sono rimasti folgorati dalla visuale, l’hanno sommersa di complimenti e lusinghe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

“Che bello questo vestito“, “Spettacolare“, “Meravigliosa creatura“: questi gli apprezzamenti degli utenti, che rimangono sempre sintonizzati sul suo profilo. Il post, al momento, ha raccolto oltre 5mila likes.