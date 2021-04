Chi l’ha visto? torna sul caso Denise. Le intercettazioni compromettenti

Chi l’ha visto? Il programma televisivo in onda su Rai Tre che si occupa di informare e raccogliere notizie su persone scomparse, torna sul caso Denise Pipitone. Le anticipazioni della puntata di mercoledì 21 Aprile

Il caso mediatico sollevato dalla trasmissione Chi l’ha visto? in merito alla ragazza russa di nome Olesya Rostova che si pensava potesse essere Denise Pipitone ha un unico merito: quello di aver riacceso i riflettori su una vicenda che dura ormai da diciassette anni.

Indubbiamente la delusione e lo sconforto per non aver ritrovato la piccola scomparsa da Mazara del Vallo (in provincia di Trapani) nel settembre del 2004 è stata tanta. I genitori della bambina (Piera Maggio e Piero Pulizzi) hanno sempre mantenuto un atteggiamento di pacatezza per non incappare in false aspettative (così come purtroppo è stato); caso diverso si può dire per tutti gli altri che avevano davvero creduto che il mistero si fosse finalmente risolto.

La trasmissione da cui tutto è partito, Chi l’ha visto?, non molla l’argomento e oggi, 21 Aprile 2021, continuerà a parlare del caso Pipitone con delle intercettazioni mai ascoltate.

Chi l’ha visto? Caso Denise Pipitone: intercettazioni inedite

La prossima puntata di Chi l’ha visto? proporrà in onda su Rai Tre l’ascolto di alcune intercettazioni riguardanti la prima fase della scomparsa di Denise Pipitone. La piccola è stata rapita orientativamente tra le 11.35 e le 11.45 del 1° settembre 2004, mentre stava giocando fuori dalla casa della propria nonna.

Sono state rinvenute, come si evince dall’anteprima del programma, delle intercettazioni telefoniche sospette riguardanti la signora Anna Corona con terze persone. Come ricordiamo, Denise Pipitone è frutto di una relazione extraconiugale tra i suoi genitori, Piera Maggio e Piero Pulizzi, quest’ultimo sposato all’epoca proprio con la Corona. Torna, dunque, l’ipotesi della pista privata, con movente indotto da motivi di gelosia e vendetta?

Chi l’ha visto? ha ricevuto aspre critiche per la metodologia con cui ha portato avanti questa faccenda delicata. Tra i volti noti a criticare il programma della Sciarelli si è scagliato anche il noto regista e attore Ricky Tognazzi, accusando di voler specularci sopra e avere come obiettivo solo risultati in termini di share.

A difesa della trasmissione si è schiarata una collega giornalista, Giovanna Botteri, la quale ha assolto Chi l’ha visto? per il servizio pubblico reso e per aver individuato una logica diametralmente opposta a quella del programma russo che si è occupato di Olesya Rostova, in cui il dolore è diventato spettacolarizzazione.