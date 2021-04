Chiara Ferragni: i look da mamma più in voga del momento – FOTO

Quali sono i look da mamma preferiti da Chiara Ferragni? Scopriamo insieme gli outfit più comodi, sexy e accattivanti

Chiara Ferragni ha da poco partorito e da mamma di due bambini ha cambiato le sue abitudini, in particolare per quanto riguarda il vestirsi. Ora non rinuncia alla comodità ed ha abbandonato completamente il suo vecchio modo di fare. Eravamo soliti vederla con abiti sexy e accattivanti, alcuni dei quali hanno fatto anche scalpore ma oggi cosa ha dentro l’armadio? Look semplici, dinamici e adatti alla sua nuova vita. Ecco di cosa stiamo parlando.

Chiara Ferragni: quali sono i look da mamma?

La Ferragni già durante la prima quarantena aveva lanciato una nuova moda: tuta e sneakers. Le cose da un anno a questa parte non sono poi cambiate così tanto e nel corso della sua gravidanza ha mostrato la sua semplicità, lasciando però quel tocco di eleganza che la contraddistingue. Infatti il look del momento prevede leggings neri, felpa e giacca. Un modo insolito ma che all’influencer cremonese piace tanto. Ora l’imprenditrice non rinuncia alla comodità e su Instagram mostra i suoi outfit casual: il pantalone ha preso il posto della gonna e dei vestiti. Cosa indossare sopra? Felpe, maglioncini o t-shirt e giacca. E per finire è il momento di dire addio ai tacchi a spillo, diamo il benvenuto alle sneakers. Che siano bianche o colorate non importa, l’importante è che siano confortevoli.

Un tocco di colore non deve mai mancare e la stessa cosa vale per gli accessori. Le borse e i gioielli danno un tocco di luce a questo nuovo look sobrio. Parola di Chiara Ferragni!