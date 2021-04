Chiara Ferragni e lo shooting col pancione: mai vista così – FOTO

Chiara Ferragni e lo shooting col pancione: mai vista così. La famosa imprenditrice digitale ha pubblicato alcuni scatti di quando Vittoria non era ancora nata

Chiara Ferragni è senza ombra di dubbio una delle donne più amate dei social. Ha conquistato tutto nel corso degli anni come imprenditrice digitale, ma senza dubbio è diventata conosciuta anche a quelli che non sono amanti della moda quando è cominciata la sua storia con il rapper milanese Fedez nel 2016. In soli cinque anni le loro vite sono cambiate in un modo sconvolgente: se Chiara avesse saputo che nel giro di così poco tempo si sarebbe ritrovata sposata e con due figli, probabilmente non ci avrebbe mai creduto.

Chiara Ferragni e lo shooting con il pancione: è un incanto

Chiara ha rivelato di essere nuovamente incinta alla fine della scorsa estate e questi mesi sono trascorsi in fretta, Vittoria è venuta al mondo qualche settimana fa e ha completamente stravolto le loro vite. Leone sta imparando a convivere con la presenza della sua nuova sorellina e ogni giorno diventano sempre di più una famiglia affiatata. A qualche settimana dal parto, Chiara ha deciso di ripercorrere i mesi che ha vissuto col pancione pubblicando uno shooting inedito che non ci aveva mai mostrato.

Negli scatti, appare bellissima e solare, con Vittoria che era ancora dentro di sé e che sarebbe venuta al mondo da lì a poco.