Chiara Nasti in bianco, un angelo in autoreggenti, che spettacolo-FOTO

La bella influencer Chiara Nasti appare una visione celestiale su Instagram, vestita in bianco è un angelo sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Non smette di sorprendere con i suoi scatti provocanti e sexy, l’influencer Chiara Nasti. Questa volta è apparsa con una foto in cui indossa un body bianco e autoreggenti bianche di pizzo, con una catena d’oro a cuoricini intorno alla vita. I fan sono contenti e lo dimostrano nei commenti, scrivono quanto è bella e sensuale la Nasti. Ma non mancano mai le critiche. Secondo alcuni ha esagerato a mostrarsi così per prendere dei mi piace. La paragonano anche alla sorella che è più fine. “Certo che tra te e Angela c’è un abisso. Lei sempre fine e composta, tu sei troppo in tutto, Non c’è bisogno sempre di mostrare mi piaci quando sei la ragazza semplice in jeans e top”.

Chiara Nasti, la sua vita da influencer tra critiche e apprezzamenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

L’influencer napoletana sin dall’inizio della sua carriera sui social ha sempre subito molte critiche per il suo approccio ai mezzi di comunicazione. Da subito è apparsa sempre troppo ed esagerata, ma anche questo indubbiamente ha contribuito a darle il successo. Più fai e mostri e più se ne parla. E sui social si sa nel bene o nel male l’importante è che se ne parli. Ciò che traspare però è che Chiara sia così sui social ma anche nella vita reale. Una ragazza che ama il lusso, i comfort e ama esagerare. Indossa abiti sempre aggressivi che sottolineano le sue forme, si sente sicura di se in quei abiti e le piace farsi osservare questo è chiaro.

Non ha paura di azzardare una posa troppo sexy o di indossare un vestito troppo corto e troppo scollato. Da un lato è ammirevole la sua libertà, lei ignora completamente ogni convenzione sociale e ogni forma di rigore e pudore nel vestirsi ed esprimersi. Fa semplicemente ciò che sente in ogni momento, ignorando il pensiero altrui.Avere il coraggio di esprimersi come meglio si crede, prendendosi insulti di ogni genere, spesso offensivi alla sua persona, indubbiamente ha un che di rispettabile.

Molte donne a volte prima di condividere con il mondo una foto che potrebbe sembrare anche solo leggermente sensuale e provocante, ci pensano mille volte e spesso poi non la pubblicano anche se vorrebbero. A bloccarle è l’idea che la gente si possa fare di loro vedendo quell’unica foto. Perché si tende a pensare sempre che se una donna si mostra, come fa Chiara Nasti sui social deve per forza essere una poco di buono. Si parla nel 2021 del diritto di esprimersi in ogni modo e forma, ma poi se una donna è sicura di se e si mostra in minigonna o con un top scollato e corto allora non va bene e sicuramente è una facile? Dov’è finito allora il detto che l’abito non fa il monaco?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Le donne non devono nascondersi dietro ad abiti scomodi o larghi per paura di essere giudicate o non prese seriamente. Ma se sono le donne per prime a farsi influenzare da questo pensiero invece di conquistarsi il mondo in minigonna e tacchi alti, allora non cambierà mai nulla. Non contano gli abiti che indossi ma quello che hai da dire e quello che fai.