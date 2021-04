Clamoroso: Elisa Isoardi e l’addio all’Isola, l’occhio? Solo fatalità

Elisa Isoardi fuori dall’Isola dei Famosi non solo per questioni di salute. La rivelazione bomba spiega i reali motivi dell’addio

Elisa Isoardi è tornata in Italia. La storica conduttrice Rai ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi a seguito di un problema all’occhio che si era ferito avvicinandosi troppo al fuoco. Visibilmente dispiaciuta, nella scorsa puntata del reality di Canale 5, la Isoardi ha comunicato a tutti la necessità del suo rientro in Italia perché deve sottoporsi a controlli più accurati.

Fan increduli per l’accaduto. Per molti, infatti, lei era una dei possibili vincitori. Non solo bella e tra i più famosi, in Honduras la Isoardi si è dimostrata una vera leader del gruppo. Insomma la sua uscita dal gioco ha smorzato anche un po’ gli animi di questa edizione che non ha, diciamolo, uno svolgimento molto accattivante.

E ora che l’ex naufraga è tornata in Italia si pensa già al suo futuro in Mediaset. Potrebbe restare e riempire i palinsesti del Biscione? Tra le indiscrezioni anche quella che la vedrebbe al timone della domenica sostituendo Barbara D’Urso che prima con la chiusura del suo Live e ora con Domenica Live che arranca negli ascolti, potrebbe rischiare la chiusura anticipata. La Isoardi potrebbe sostituirla e riacquistare pubblico? Vedremo, per il momento quello che emerge sul suo abbandono all’Isola dei Famosi è clamoroso.

Elisa Isoardi, il vero motivo dell’abbandono

I problemi di salute di Elisa Isoardi che hanno decretato il suo abbandono all’Isola dei Famosi potrebbero essere solo una fatalità. Una coincidenza che è caduta a fagiolo su un destino che era già scritto.

Stando infatti alle clamorose rivelazioni lanciata dal sito Dagospia per la Isoardi era già tutto organizzato. La presentatrice sarebbe rimasta in Honduras solo per otto puntate. Questa la durata del contratto che avrebbe stretto con Mediaset prima di partire per l’avventura.

Se questo fosse vero significa che in ogni caso, come da contratto, la Isoardi sarebbe tornata ugualmente in Italia. Il ritiro sarebbe quindi per ragioni contrattuali piuttosto che per questioni di salute. Il problema all’occhio è stata una fatalità dice Dagospia. Sarà davvero così? Seguiremo la vicenda in attesa di ulteriori risvolti.